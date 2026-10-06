Puigdemont celebra la amnistía pero dice que "hoy no se soluciona nada" del conflicto político

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El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha celebrado el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la Ley de Amnistía, pero ha avisado de que "hoy no se soluciona nada" del conflicto político entre Catalunya y el resto de España.

"La amnistía forma parte de fórmula para la solución del conflicto histórico que existe entre Catalunya y España, pero la amnistía no es en sí misma su solución", ha asegurado este martes en una declaración desde la 'Casa de la República' en Bélgica.

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Puigdemont también ha asegurado que tanto él como los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig no se fueron a Bélgica para defender los intereses de los partidos políticos, sino para defender las instituciones y derechos del pueblo de Catalunya: "Y volveremos de la misma manera", aunque no ha detallado cuándo se producirá ese retorno.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)