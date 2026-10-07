El ministro de Exteriores de Argentina viaja a Singapur para afianzar lazos económicos

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Buenos Aires, 6 oct (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, viajará en la noche de este martes a Singapur, donde buscará nuevas oportunidades de inversión y comercio, informaron fuentes oficiales.

El canciller argentino desarrollará su primera visita oficial al país del sudeste asiático entre el jueves y el domingo próximo.

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Según informaron fuentes del Gobierno argentino, durante esos días Quirno mantendrá encuentros con autoridades y empresarios, "con el objetivo de promover inversiones y explorar nuevas oportunidades para que la producción argentina gane presencia en los mercados de Asia-Pacífico".

Resaltaron que la visita de Quirno se da tras la reciente aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y Singapur y luego de la solicitud de adhesión de Argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), del cual Singapur es miembro fundador.

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Tras cinco años de negociaciones, el acuerdo de libre comercio entre Singapur y el Mercosur fue firmado el 7 de diciembre de 2023, durante la cumbre semestral del bloque suramericano celebrada en Río de Janeiro.

El pacto entró en vigor en febrero pasado para el comercio entre Singapur y Paraguay, en marzo para el caso de Uruguay y en agosto para Brasil, mientras que en Argentina el acuerdo fue aprobado en agosto y promulgado en septiembre.

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El acuerdo abarca el comercio de bienes y servicios, capítulos sobre inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y micro, pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con lo pactado, Singapur desgrava el ingreso de la totalidad de los bienes agrícolas e industriales provenientes del bloque suramericano, mientras que el Mercosur mantiene protecciones para el 9,2 % del comercio en sectores como plásticos, químicos, productos metalúrgicos y eléctricos.

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Quirno ha destacado que el acuerdo abre para Argentina una puerta de acceso al mercado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), integrado por 684 millones de personas, además de reforzar los vínculos con uno de los principales centros logísticos y financieros de Asia-Pacífico.

El pacto incluye un calendario de desgravación de hasta 15 años en diversas cestas de bienes y establece requisitos estrictos para evitar la triangulación de productos, especialmente los provenientes de China vía Singapur. EFE