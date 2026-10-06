Perú adjudicó hasta septiembre pasado 2.735 millones de dólares en Obras por Impuestos

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Lima, 5 oct (EFE).- Perú adjudicó entre enero y septiembre pasado 691 intervenciones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) por un total de 9.409 millones de soles (2.735 millones de dólares), una cifra más de tres veces superior a la del mismo período de 2025, informaron este lunes fuentes oficiales.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) señaló -en un comunicado- que este resultado refleja el éxito del mecanismo, que se esta consolidando "como una herramienta para cerrar brechas de infraestructura y servicios públicos en el país".

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La agencia anotó que, desde su implementación en 2009 hasta septiembre de 2026, OxI ha acumulado 1.761 intervenciones adjudicadas, por un total de 26.392 millones de soles (7.672 millones de dólares).

Las 691 intervenciones otorgadas entre enero y septiembre último comprenden proyectos de inversión, inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición, y actividades de mantenimiento, en sectores como transporte, educación, planeamiento, gestión y reserva de contingencia, y salud.

El resultado superó en más de tres veces los 2.989 millones de soles (868,8 millones de dólares) adjudicados en el mismo período del año anterior y acercó al mecanismo al récord de 10.000 millones de soles en un solo año.

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Según la información, el mayor impulso se registró entre julio y septiembre pasado, cuando se adjudicaron 351 intervenciones por 3.858 millones de soles (1.121,5 millones de dólares), el monto trimestral más alto en los dieciocho años de existencia de OxI.

Solo en septiembre pasado se entregaron 105 intervenciones por 1.652 millones de soles (480 millones de dólares), cerca del doble de los 877 millones de soles (254 millones de dólares) registrados en el mismo mes de 2025.

Entre enero y septiembre participaron 343 entidades públicas y 408 empresas privadas en el mecanismo, mientras que los gobiernos regionales concentraron un 50 % del monto adjudicado y los gobiernos locales lideraron el número de intervenciones, con 471.

Al respecto, el presidente de Proinversión, Luis Del Carpio, sostuvo que este avance responde al dinamismo de las entidades públicas para comprometer inversiones y a la "creciente confianza" de las empresas privadas en el mecanismo.

En Perú, el mecanismo de OxI permite a las empresas adelantar el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar proyectos de inversión pública, un monto que se les devuelve al término de la obra y de la verificación de los estándares de calidad, mediante certificados que pueden ser utilizados para su declaración de tributos. EFE

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