Pedri: "Está claro que a mí me gusta jugar todos los partidos"

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El centrocampista internacional español Pedri González ha comentado este martes que le gustaría "jugar todos los partidos" pero que Luis de la Fuente es "el que decide" y que forma parte de "la mejor selección del mundo" en la que "si bajas un poco el nivel" es "normal" que te quiten el puesto.

"Está claro que a mí me gusta jugar todos los partidos, pero hay muy buenos jugadores que están disponibles y el míster es el que decide. Si me toca ser suplente puedes intentar aportar desde el banquillo", afirmó el centrocampista canario en zona mixta tras la victoria de España ante Croacia en Split (1-2).

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Pedri destacó el partido de España ante un equipo que venía de "un resultado muy complicado" y que sabían que iban a "apretar y a salir con todo". "Lo importante es que hemos sabido darle ritmo al partido, intentando cansarlos y han llegado los goles al final", añadió.

El centrocampista del Barça resaltó que la selección española es "muy dura" cuando tiene el balón y mueven a su rival "de lado a lado". "La presión tras pérdida también la hacemos bien, no regalamos un esfuerzo y eso al final se nota dentro del campo. Es complicado ganarnos, queremos seguir así e intentar no perder. Nuestra misión es ganar todos los partidos y así seguir", dijo.

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Sobre el partido de su compañero Lamine Yamal, al que le faltó el gol, expresó que es un jugador que "se exige mucho" y "siempre quiere marcar y aportar cosas al equipo". "Aunque no marque o asista, aporta mucho porque atrae muchos jugadores. Es un jugador diferencial que nos da mucho. Por suerte lo tenemos en la selección y en el Barça", agregó.

"Está claro que todos venimos a aportar a la selección, aunque seas titular o suplente. A nadie le gusta ser suplente, todo el mundo quiere jugar los 90 minutos, pero la selección ahora mismo es la mejor selección del mundo. Si bajas un poco el nivel es normal que te lo quiten y así", explicó sobre la dificultad de ser titular con España.

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