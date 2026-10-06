Eva Marie Saint, figura de la época dorada de Hollywood, fallece a los 102 años

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Los Ángeles (EE.UU.), 6 oct (EFE).- Eva Marie Saint, la rubia que desafió el arquetipo de la protagonista de las películas de Alfred Hitchcock y se convirtió en una de las grandes actrices de la época dorada de Hollywood, falleció este martes a los 102 años.

Saint falleció por causas naturales en su domicilio de Los Ángeles, según informó el medio Los Ángeles Times.

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Nacida el 4 de julio de 1924 en Nueva Jersey, Saint se crió en Nueva York y se formó como actriz en la Universidad Estatal Bowling Green, en Ohio.

Sus inicios profesionales comenzaron en televisión con series como 'Campus Hoopla' (1946), 'The Philco Television Playhouse' (1953) o 'Martin Kane, Private Eye' (1952).

Su debut en la gran pantalla llegó en 1954 en 'On the Waterfront', una película dirigida por Elia Kazan y protagonizada por Marlon Brando que le valió el Óscar a mejor actriz de reparto, y que hasta hoy era la ganadora de este premio de mayor edad aún viva.

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Saint recibió su estatuilla, de la mano de Frank Sinatra, dos días antes de dar a luz al primero de sus dos hijos. "¡Puede que tenga al bebé aquí mismo!", dijo durante su discurso de agradecimiento.

Más tarde, Saint rompió el molde de las rubias inocentes en la filmografía de Hitchcock cuando interpretó a Eve Kendall, una seductora agente secreta, en la cinta 'North By Northwest'.

Su trabajo en dicha cinta la consagró como una de las más memorables "rubias hitchcockianas" de la historia del cine.

La actriz también trabajó junto a galanes de la época y leyendas de Hollywood como Paul Newman en 'Exodus' (1960) o Gregory Peck en 'The Stalking Moon' (1969).

Exploró la comedia, con 'The Russians Are Coming', y los dramas históricos, en 'Raintree County'.

Saint se casó en 1951 con el productor y director de televisión Jeffrey Hayden, con quien tuvo dos hijos y estuvo casada con él hasta su muerte en 2016.

La intérprete se alejó de los reflectores para criar a su familia, pero mantuvo una carrera intermitente en el cine y la televisión.

Declaró que no estaba interesada en vivir la vida de una superestrella, por lo que rechazó proyectos que pudieron mantener su carrera en la cima.

Su participación en televisión se mantuvo más firme con actuaciones en series como 'Moonlighting' (1985), en donde tuvo un papel recurrente como la madre de Cybill Shepherd, y también ganó un premio Emmy de televisión por 'People Like Us' (1990).

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Entre sus últimas apariciones en cine destacan 'Superman Returns', de 2006, donde dio vida a la madre adoptiva de Clark Kent o 'Mariette in Ectasy', de 2019.

También prestó su voz para la serie animada 'The Legend of Korra' (2012) y participó en los pódcast 'Radio Play Revival' (2022) y 'The Pack Podcast' (2020). EFE