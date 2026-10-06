Principales titulares de los periódicos para el miércoles 7 de octubre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
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-- "El Constitucional da vía libre a Puigdemont para volver a España"
-- "Sánchez se garantiza el sí al decreto de vivienda"
ABC
-- "El secretario general de Vivienda se gastó 100.000 euros en viajes"
-- "La Moncloa celebra la amnistía y Puigdemont la "derrota de los poderes españoles""
EL MUNDO
-- "El 44% de la vivienda de alquiler ha desaparecido con Sánchez"
-- "Puigdemont celebra que Pumpido le entregue la "victoria de la amnistía""
LA VANGUARDIA
-- "El TC impone la amnistía"
-- "Sánchez reflota los decretos de vivienda que tumbó el Congreso"
LA RAZÓN
-- "Guerra en el PSOE por el mando de la campaña electoral"
-- "Puigdemont celebra su victoria y la derrota de los poderes públicos"
EL PERIÓDICO
-- "El Constitucional despeja el camino de la vuelta de Puigdemont"
-- "Otra tormenta por sorpresa"