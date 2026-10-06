Agencias

Principales titulares de los periódicos para el miércoles 7 de octubre

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Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

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-- "El Constitucional da vía libre a Puigdemont para volver a España"

-- "Sánchez se garantiza el sí al decreto de vivienda"

ABC

-- "El secretario general de Vivienda se gastó 100.000 euros en viajes"

-- "La Moncloa celebra la amnistía y Puigdemont la "derrota de los poderes españoles""

EL MUNDO

-- "El 44% de la vivienda de alquiler ha desaparecido con Sánchez"

-- "Puigdemont celebra que Pumpido le entregue la "victoria de la amnistía""

LA VANGUARDIA

-- "El TC impone la amnistía"

-- "Sánchez reflota los decretos de vivienda que tumbó el Congreso"

LA RAZÓN

-- "Guerra en el PSOE por el mando de la campaña electoral"

-- "Puigdemont celebra su victoria y la derrota de los poderes públicos"

EL PERIÓDICO

-- "El Constitucional despeja el camino de la vuelta de Puigdemont"

-- "Otra tormenta por sorpresa"

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