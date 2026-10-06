Más de 600 drones atacan la región de Moscú, según sus autoridades

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El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, ha informado de que un total de 650 drones se han dirigido hacia la región de Moscú entre la noche del 5 de octubre y la mañana del 6 de octubre.

"Entre las 20.30 horas del 5 de octubre y las 5.00 horas del 6 de octubre, 650 vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) sobrevolaron la región de Moscú", ha declarado el alcalde en sus redes sociales.

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Sobianin ha precisado que la mayor parte de esos drones han sido destruidos por las fuerzas de defensa aérea rusas en líneas lejanas, mientras que 105 drones han sido neutralizados durante su aproximación a Moscú.