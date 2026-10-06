Agencias

Más de 600 drones atacan la región de Moscú, según sus autoridades

Imagen GRQ4MMNSHNC5DM7G4O63223P3M
Guardar

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, ha informado de que un total de 650 drones se han dirigido hacia la región de Moscú entre la noche del 5 de octubre y la mañana del 6 de octubre.

"Entre las 20.30 horas del 5 de octubre y las 5.00 horas del 6 de octubre, 650 vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) sobrevolaron la región de Moscú", ha declarado el alcalde en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Sobianin ha precisado que la mayor parte de esos drones han sido destruidos por las fuerzas de defensa aérea rusas en líneas lejanas, mientras que 105 drones han sido neutralizados durante su aproximación a Moscú.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El petróleo brent rebota el 0,60 % y se mantiene por encima de los 100 dólares

Infobae

Los hutíes aseguran haber causado más de 200 bajas a las fuerzas saudíes y denuncian ejecuciones de prisioneros

Los hutíes aseguran haber causado más de 200 bajas a las fuerzas saudíes y denuncian ejecuciones de prisioneros

Fallece el escritor superventas y expolítico británico Jeffrey Archer

Infobae

China redujo "drásticamente" la ventaja de EE.UU. en IA, según un análisis de Bloomberg

Infobae

El Tribunal Supremo de EEUU estudia si permite las demandas climáticas contra empresas petroleras

El Tribunal Supremo de EEUU estudia si permite las demandas climáticas contra empresas petroleras