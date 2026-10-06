La Bolsa de México gana 0,52 % en línea con mercados de EE.UU. y sube a 65.312,46 unidades

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Ciudad de México, 6 oct (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este martes un avance del 0,52 %, tercero en fila, para que el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, subiera a las 65.312,46 unidades, en línea con Estados Unidos una sesión de ganancias en la mayoría de los mercados del mundo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias debido al optimismo sobre la temporada de resultados trimestrales, en especial en las emisoras del sector tecnológico", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

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Agregó que en Estados Unidos, los tres principales índices (Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq Composite) ganaron.

En México, indicó Siller, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ganancia del 0,52 % para ligando tres sesiones seguidas al alza".

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron los avances de las emisoras: Orbia (+5,4 %), Cemex (+3,46 %), Banregio (+2,99 %), Banco del Bajío (+2,73 %) y Genomma Lab (+2,63 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que tras el avance de este martes, el índice mexicano registra una ganancia del 1,71 % en lo que va de octubre y del 1,56 en lo que va del año.

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En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,66 % frente al dólar al pasar de 18,09 a 17,97 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 262,4 millones de títulos por un importe de 22.141 millones de pesos (unos 1.232 millones de dólares).

De las 788 firmas que cotizaron en la jornada, 354 terminaron con sus precios al alza, 410 tuvieron pérdidas y 24 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la línea aérea Aeroméxico (AERO), con el 7,12 %; de las empresas de materiales de construcción Orbia (ORBIA), con el 5,4 %, y Cemex (CEMEX CPO), con el 3,46 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos de consumo frecuente Grupo Nutrisa (NUTRISA A), con el –6,78 %; de la minera Fresnillo (FRES), con el -3,96 %, y de la compañía de recolección de basura Promotora Ambiental (PASA B), con el -3,85 %. EFE

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