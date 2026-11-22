Guardar

Yuba, 22 nov (EFE).- Al menos 45 personas, entre ellas 24 niños, murieron en la madrugada de este domingo cuando un grupo de hombres armados pertenecientes presuntamente al Ejército Blanco, milicia vinculada a la oposición, atacó varias aldeas en el estado de Warrap, en el norte de Sudán del Sur, según informaron fuentes oficiales a EFE.

"Un grupo armado perteneciente al Ejército Blanco, vinculado a la oposición armada liderada por (el ex vicepresidente) Riek Machar, atacó varias aldeas en el condado de Tonj Norte, matando a 45 personas, incluidos 24 niños, y robando ganado", afirmó a EFE el gobernador de la región, Angelo Ngout Mayar. EFE

PUBLICIDAD