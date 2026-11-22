22/11/2026 La Guardia Civil de Ourense detiene a los miembros de un grupo criminal especializado en robos de viviendas habitadas en Galicia, a 22 de noviembre de 2026. POLITICA GUARDIA CIVIL

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La Guardia Civil ha desarticulado un grupo organizado especializado en el robo de viviendas habitadas en Galicia y, en el marco de la denominada 'Operación Ziralla', ha detenido a tres personas a las que se les atribuye cerca de 20 robos en chalés de las provincias de Ourense, Pontevedra y A Coruña.

La Unidad Orgánica de la Políca Judicial (OUPJ) de Ourense ha sido la encargada de desarticular esta banda, detenida el pasado miércoles, 18 de noviembre, en la provincia de Pontevedra. La investigación se inició el pasado día 30 de octubre a raíz de seis robos cometidos en la de Ourense.

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Según ha detallado el instituto armado, los ahora detenidos sortearon hasta en dos ocasiones diferentes a las Unidades de Intervención de la Guardia Civil. El grupo organizado empleaba para ello vehículos compactos de gran cilindrada. El día de su detención, dos vehículos policiales resultaron dañados ante la embestida del vehículo en el que viajaban los detenidos.

SELECCIÓN PREVIA DE LOS CHALÉS Su 'modus operandi' consistía en seleccionar previamente viviendas unifamiliares tipo chalé, "ubicadas en urbanizaciones o zonas residenciales tranquilas". En base a los agentes, actuaban siempre en horario nocturno, "aprovechando las primeras horas tras el anochecer para perpetrar varios asaltos en distintos inmuebles durante una misma jornada".

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Aunque todavía se está analizando esta información, la Guardia Civil ha confirmado que algunos de estos robos ocurrieron en Vilanova dos Infantes, Allariz y Barbadás. Después de cometer los presuntos hechos, los ahora detenidos se ocultaban en una zona agreste de "difícil acceso" en un monte, ubicado en la provincia de Pontevedra, y utilizaban para pernoctar una tienda de campaña. La operación ha permitido recuperar diversas joyas, algunas de las cuales han sido reconocidas por sus legítimos propietarios. También se han intervenido diversas herramientas empleadas en los hechos objeto de investigación; diferentes placas de matrícula dobladas, que intercambiaban de manera constante para "dificultar su identificación y localización", y más de 5.000 euros.