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El piloto español Marc Márquez (Ducati) se ha proclamado por octava vez campeón del mundo de MotoGP después de terminar noveno este domingo en la carrera del Gran Premio de Portugal, vigésima primera y penúltima cita del Mundial de motociclismo, dominada por sus dos contendientes por el título, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) y el español Jorge Martín (Aprilia), que a pesar de ocupar los dos primeros puestos del podio no han podido evitar el décimo título en el campeonato del de Cervera.

Le valía con acabar en novena posición para defender de sí mismo, y fue noveno. Después de su caída en la esprint del sábado, el catalán contemporizó, aseguró y celebró su octavo título de la categoría reina (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026) y décimo del Campeonato del Mundo -tras el de 125 cc en 2010 y el de Moto2 en 2012.

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Con su segundo entorchado con Ducati, Márquez ha igualado al italiano Giacomo Agostini con ocho títulos en la máxima categoría del motociclismo.