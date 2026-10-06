Kast envía Presupuesto 2027 y pide autorizar 25.000 millones de dólares de deuda

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Santiago de Chile, 5 oct (EFE).- El Gobierno chileno envió este lunes al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 para pedir autorización para un endeudamiento de hasta 25.000 millones de dólares, superando el techo aprobado del expresidente progresista Gabriel Boric (2022-2026).

El presupuesto, presentado por el presidente chileno, José Antonio Kast, la pasada semana, contempla un aumento del gasto público del 1,5 % por un monto total de 105,8 billones de pesos (más de 111.000 millones de dólares).

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"El aumento de deuda surge de un cálculo relativamente sencillo. Hay que primero pagar deudas anteriores, y después hay que suplir el déficit más el gasto bajo la línea, y eso es", señaló en una rueda de prensa el ministro chileno de Hacienda, Jorge Quiroz.

El monto de deuda solicitado supera los 17.400 millones de dólares que contempló la ley vigente para este año, un límite que el Congreso ya amplió a petición de la actual Administración, que pidió ampliarlo en 2026, 6.200 millones de dólares.

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La solicitud de endeudamiento, que siempre está contenida en el proyecto de presupuesto, incluye las amortizaciones y los intereses de la deuda fiscal, y viene acompañada de una autorización adicional por hasta 600 millones de dólares.

Durante los cuatro años previos, correspondientes al mandato de Boric, la autorización ingresada al Congreso estuvo entre los 15.000 millones de dólares de 2023 y la cifra señalada de 2026 antes de la ampliación de Kast.

El incremento representa un salto importante en comparación con los presupuestos presentados por los antecesores del gobernante ultraderechista.

En los cuatro elaborados durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) el monto total (incluyendo la autorización general y la adicional) osciló entre 7.000 millones y 11.500 millones de dólares.

En el segundo mandato de Sebastián Piñera (2018-2022), en tanto, las cifras estuvieron entre 9.000 millones y 21.000 millones de dólares, aumentadas fuertemente por la pandemia en 2021 y 2022.

La petición de endeudamiento de Kast tiene como contexto una economía debilitada con el desempleo en 9,6 %, su máximo en cinco años y un Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de -1 % en agosto.

El Presupuesto 2027, según anunció Kast, pone énfasis en obras públicas, empleo y seguridad, mientras que en la repartición primaron la educación y la salud.

Miles de estudiantes, profesores y trabajadores chilenos, no obstante, se manifestaron el pasado jueves contra recortes previstos en programas de Educación como el conocido “Yo elijo mi PC”, creado en 2009, que entregaba computadores portátiles a estudiantes.

El Ministerio de Cultura tiene previsto severos recortes que se aproximan al 10,1 %, mientras que los fondos destinados a sitios de memoria que preservan lugares históricos de violaciones de derechos humanos se reduce en 25 %, además de la supresión de al menos 25 programas sociales. EFE

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