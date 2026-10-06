Hundido un carguero con su tripulación en ataque con drones en costa búlgara del mar Negro

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Varna (Bulgaria), 6 oct (EFE).- Un buque de carga se ha hundido, con toda su tripulación desaparecida, y otro ha sido dañado en un ataque con drones en la madrugada del martes a unas 70 millas náuticas (129 kilómetros) de la costa de Bulgaria del mar Negro, según confirmó el Gobierno búlgaro, que no aclaró el origen de los aparatos.

"Un ataque absolutamente inaceptable en la zona económica exclusiva de Bulgaria y una violación flagrante del derecho internacional y marítimo", calificó el ataque el primer ministro de Bulgaria, el prorruso Rumen Radev.

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El jefe del Gobierno no precisó el origen de los drones ni si eran rusos.

Radev señaló que un barco búlgaro que se acercó a socorrer a la embarcación hundida sólo encontró botes y balsas salvavidas volcadas, pero ni rastro de la tripulación.

El barco hundido es el Alfa Watan, con bandera de Togo y propiedad de una empresa turca, y había partido de las inmediaciones de Estambul con destino a Sulina, en Rumanía.

Un avión, dos helicópteros y varios barcos del Ejército búlgaro participan en la búsqueda de los marineros desaparecidos.

Los tripulantes del otro carguero, once turcos y siete indios, han sido rescatados con vida, aunque el capitán y un marinero presentan heridas de cierta consideración. Todos han sido ingresados en un hospital de la ciudad búlgara de Varna

Los marineros han declarado que fueron atacados por drones aéreos y marítimos.

Este barco siniestrado es el Able, tiene bandera de Palau y es propiedad también de un armador turco.

La embarcación, que ha quedado ardiendo a la deriva, había partido de Galati, en Rumanía, y se dirigía a Estambul con un cargamento de grano.

"Como ya he dicho repetidamente, esta guerra (en Ucrania) se ha prolongado durante mucho tiempo y si no se le pone fin a tiempo, seguirá expandiéndose y aumentando el riesgo de un conflicto global", señaló el primer ministro.

Radev se opone a que la UE, a la que Bulgaria pertenece, ayude a Ucrania a defenderse de la agresión rusa.

También considera que la península ucraniana de Crimea, ocupada ilegalmente por Moscú, es de facto territorio ruso.

El primer ministro denunció hoy la violación del derecho internacional y el ataque a buques civiles lo que, dijo, "dificulta enormemente la navegación en el Mar Negro".

Radev hizo esas declaraciones antes de presidir una reunión de emergencia de los Ministerios de Defensa, Interior, Transportes y Medio Ambiente.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, responsabilizó ayer a Rusia del ataque con drones que dejó dos muertos en un carguero que transportaba cereales frente a la costa de Rumanía en el mar Negro. EFE