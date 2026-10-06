Flávio Bolsonaro suma el apoyo de candidato conservador que obtuvo el 2,18 % de los votos

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Goiânia (Brasil), 6 oct (EFE).- El senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro sumó este martes el respaldo del exgobernador conservador de Goiás Ronaldo Caiado, quinto en la primera vuelta del domingo con el 2,18 % de los votos, con miras al balotaje del próximo 25 de octubre.

El hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro viajó hasta Goiânia para escenificar su alianza con Caiado, un histórico adversario del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, muy vinculado con la influyente industria agropecuaria brasileña. EFE

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