Expresidente Arce declara en juicio por el caso del alzamiento armado en Bolivia de 2024

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La Paz, 6 oct (EFE).- El expresidente de Bolivia Luis Arce (2020-2025) declaró este martes en el juicio oral contra el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, quien está acusado de liderar un alzamiento armado en junio de 2024 para supuestamente tumbar al entonces Gobierno.

El 26 de junio de 2024, varios militares bajo el mando de Zúñiga tomaron la sede presidencial por unas horas, lo que fue calificado por el entonces Gobierno de Arce como un intento de "golpe de Estado".

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Durante esa jornada, los militares incluso llegaron a derribar con un tanque la puerta del antiguo Palacio de Gobierno en La Paz, aunque el hecho terminó con el repliegue de las tropas del Ejército.

Arce destituyó a Zuñiga ese mismo día y horas después el exjefe militar fue detenido y encarcelado.

Zúñiga acusó a Arce de haber ordenado la acción militar para "levantar su popularidad", ante algunas protestas anunciadas por la crisis económica que empezaba a sentirse en el país, versión que sostiene hasta la fecha.

El exmandatario está encarcelado preventivamente desde diciembre en La Paz por un caso de supuesta corrupción durante su gestión como ministro de Economía del Gobierno de Evo Morales (2006-2019), pero debido al cáncer que padece está hospitalizado desde hace tres semanas para recibir un tratamiento.

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Arce fue trasladado desde el hospital en una ambulancia hasta los juzgados de La Paz para comparecer ante el tribunal que lleva adelante el juicio oral.

El exgobernante, que se presentó ante los jueces en una silla de ruedas, negó haber tenido contacto con los jefes militares de las Fuerzas Armadas antes de que suceda el supuesto alzamiento armado.

"El alto mando militar estaba en ese momento reunido con el ministro de Defensa (Edmundo Novillo) en su oficina", dijo de forma escueta el expresidente en un video de la audiencia difundido por medios locales.

A través de sus redes sociales, que son administradas por sus allegados, Arce aclaró que se presentó a declarar "en calidad de testigo de descargo" y ratificó "su predisposición para acudir a cualquier llamado de la justicia".

Por su parte, Zúñiga, principal acusado del caso, manifestó a los medios que Arce "ahora no se acuerda de nada", pero que "desde su Gobierno salieron todas las tramoyas".

"Le dio amnesia, sin embargo, los otros testigos emitieron declaraciones importantes, dicen que no hubo golpe de Estado, no hubo terrorismo, no hubo alzamiento armado", declaró el exjefe militar al salir de la audiencia.

El excomandante de la Policía Jhonny Aguilera se presentó también a declarar como testigo, y más tarde se emitieron órdenes de captura contra el entonces ministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo y contra el exviceministro de Seguridad Ciudadana Roberto Ríos, quienes no acudieron a la citación, según el abogado de Zúñiga, Eduardo León. EFE

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(foto) (video)