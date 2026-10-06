El Ejército de Nigeria cifra finalmente en 25 los muertos en el siniestro aéreo del lunes

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El Ejército de Nigeria ha precisado este martes que han sido 25, y no 32 como anunció el Gobierno en un primer momento, los fallecidos en el siniestro de un avión de la Fuerza Aérea nigeriana ocurrido el lunes en suroeste del país.

El aparato, un transporte ATR 42, se estrelló cerca de la base naval de Igbokoda, en el estado de Ondo, con cinco tripulantes militares y 20 pasajeros a bordo, entre ellos otros 13 miembros del Ejército nigeriano, de acuerdo con el manifiesto de vuelo definitivo publicado por las Fuerzas Armadas en sus redes sociales.

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El avión estaba efectuando una "misión de rutina" desde Ciudad de Benín, la capital del estado de Edo hacia la gran ciudad de Lagos, el núcleo económico del país, cuando se desplomó contra el suelo, sin dejar supervivientes.

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ha ordenado a la Fuerza Aérea la apertura "de inmediato" de una "investigación exhaustiva" sobre las circunstancias y causas del accidente.