El Ejército de Mali retoma la ciudad de Kidal tras el repliegue de los independentistas

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Bamako, 6 oct (EFE).- El Ejército de Mali, con el apoyo de paramilitares rusos de Wagner, retomó el control de Kidal, ciudad estratégica del norte del país, tras el repliegue de los combatientes del movimiento independentista Frente de Liberación del Azawad (FLA), que habían controlado la ciudad durante más de cinco meses.

Las Fuerzas Armadas Malienses (FAMA) informaron este martes de que sus efectivos, con el apoyo de sus aliados rusos, llevaron a cabo operaciones aeroterrestres "de envergadura" en la región de Kidal.

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La misma fuente añadió que estas operaciones militares tenían como objetivo "neutralizar a grupos armados terroristas" que operan en la región, destrozar sus "refugios" y redes de abastecimiento y restaurar la seguridad y libre circulación de ciudadanos en la zona.

"El Estado-Mayor General del Ejército invita a la población de la región a la calma, a la prudencia y a continuar con su preciosa colaboración con las fuerzas de defensa y de seguridad", se lee en la nota.

Por su parte, el Frente de Liberación del Azawad afirmó en un comunicado que abandonó la ciudad para evitar pérdidas humanas y señaló que la retirada se produjo sin enfrentamientos directos.

FLA describió la medida como "temporal", así como denunció el uso "desproporcionado" de vectores aéreos por parte del Ejército maliense y sus aliados de Wagner.

El pasado abril, la junta militar gobernante en Mali perdió el control de Kidal tras una ofensiva coordinada y simultánea lanzada por los independentistas del FLA y los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en árabe, filial de Al Qaeda en el Sahel) en varios puntos del país y en la que fue asesinado el ministro de Defensa, Sadio Camara.

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Desde agosto de 2023, el norte del país vive una nueva escalada de enfrentamientos entre el Ejército y los independentistas del FLA, apoyados por los yihadistas de JNIM.

Mali, inmerso en una prolongada inestabilidad política, ha sufrido dos golpes de Estado desde 2020 y desde entonces se ha distanciado de su antigua potencia colonial, Francia, en busca de nuevos aliados como Rusia y en medio de una creciente violencia yihadista y separatista. EFE

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