Bolivia recibió 752,6 millones de dólares en remesas entre enero y agosto de 2026

Guardar

La Paz, 6 oct (EFE).- La economía boliviana recibió 752,6 millones de dólares en remesas entre enero y agosto de este año, 71 millones menos que en el mismo periodo de 2025, informó este martes el Banco Central de Bolivia (BCB).

El monto registrado en los primeros ocho meses del año es menor a los 823,6 millones de dólares reportados entre enero y agosto de 2025, señaló el BCB en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Solamente en agosto, las remesas recibidas alcanzaron los 99,5 millones de dólares, de los que 44,6 millones provinieron de España. Otros 23,7 millones fueron enviados al país andino desde Estados Unidos y 7,2 millones desde Chile, según el reporte del ente emisor.

En ese mismo mes, el país también recibió remesas desde Argentina por 3,1 millones de dólares, Italia por 2,5 millones, Suiza por 2,2 millones, Perú por 1,6 millones y Alemania por 1,1 millones, entre otros.

Del monto total recibido en agosto, 62,9 millones de dólares tuvieron como destino la región oriental de Santa Cruz, la más poblada y el motor económico del país.

El departamento central de Cochabamba recibió 20,4 millones de dólares, otros 7,8 millones llegaron a La Paz y 3,1 millones fueron a la región andina de Oruro, entre otros datos ofrecidos por el BCB.

Durante 2025, la economía boliviana recibió 1.259 millones de dólares en remesas, con un 50,5 % enviado por sus ciudadanos que viven en España, según los datos oficiales. EFE