El barril de brent sube un leve 0,26 %, pero se mantiene en los 100 dólares

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Londres, 6 oct (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en diciembre subió este martes un leve 0,26 %, hasta situarse en los 100,58 dólares al cierre del mercado de futuros de Londres, si bien durante la sesión llegó a retroceder hasta los 97 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,26 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al precio de liquidación de la sesión anterior, cuando registró 100,32 dólares.

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El brent continuó la semana fluctuando alrededor de los 100 dólares, si bien a lo largo de la jornada de este martes llegó a caer hasta los 97,06 % a primera hora de la tarde, pero después volvió a recuperar su tendencia alcista hasta finalizar en verde.

En la víspera, el crudo europeo descendió casi un 2 % impulsado por el aumento de la disponibilidad de crudo procedente de Oriente Medio, especialmente desde Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que han recuperado sus flujos habituales de exportación.

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Además, el mercado trata de perfilar sus expectativas ante un escenario que, por un lado, anticipa un aumento de oferta después de que los países del G7 acordasen el pasado viernes liberar de manera coordinada 100 millones de barriles de petróleo y diésel, y por el otro sigue pendiente de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y las potenciales interrupciones de suministro. EFE