Dos partidos de centroderecha anuncian su respaldo a Flávio Bolsonaro para segunda vuelta

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Río de Janeiro, 6 oct (EFE).- Los partidos de centroderecha União Brasil y Progressistas, que suman 87 diputados y seis senadores, anunciaron este martes su apoyo al candidato opositor Flávio Bolsonaro para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, citada para el 25 de octubre.

La decisión fue aprobada por "aclamación y unanimidad" durante una reunión de las direcciones de ambas formaciones, que forman una coalición parlamentaria, según informó la senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias al final del encuentro.

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El anuncio se dio tras los resultados de la primera vuelta presidencial en la que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro recibió el 47 % de los votos, mientras que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien aspira a un cuarto mandato no consecutivo, obtuvo el 45 % de los apoyos, situándose en el segundo lugar contra todo pronóstico de los sondeos electorales.

La coalición integrada por las dos formaciones de centroderecha es una de las principales fuerzas partidarias de Brasil y salió de las urnas el domingo como la tercera mayoría en la Cámara de Diputados, con 87 escaños y la cuarta mayor fuerza en el Senado, con seis escaños.

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El grupo se mantuvo neutro en la primera vuelta debido a que su prioridad eran las elecciones regionales y legislativas, lo que impidió que Flávio Bolsonaro cumpliera su deseo de indicar a la senadora Corrêa da Costa Dias como su candidata a vicepresidente.

El senador electo por São Paulo Guilherme Derrite, del PL, el más votado del país con 13,3 millones de votos y quien asistió como invitado a la reunión, señaló que el apoyo de la coalición "hará la diferencia".

El apoyo de União Brasil y Progressistas se suma al anunciado este martes por el exgobernador de Goiás y excandidato presidencial Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático (PSD), quien quedó quinto en la primera vuelta con el 2,18 % de los votos.

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El primer candidato en anunciar su respaldo al primogénito del ex jefe de Estado fue el exgobernador Romeu Zema, quien quedó de sexto en los comicios del domingo pasado con el 0,27 % de las papeletas.

Los aspirantes que terminaron en tercera y cuarta posición, el escritor Augusto Cury (2,89 %) y el agitador ultra Renan Santos (2,24 %), respectivamente, no se han decantado ni por Lula ni por Flávio. EFE