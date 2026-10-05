El Ejército de Yemen reivindica más de 1.100 ataques contra posiciones hutíes

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Redacción Internacional, 5 oct (EFE).- El Ejército de Yemen reivindicó este lunes más de 1.100 ataques contra posiciones hutíes en el país, un día después de haber anunciado el inicio de "una gran ofensiva" para recuperar el territorio en manos de los rebeldes, restaurar las instituciones estatales y poner fin al control que el grupo ejerce sobre algunas zonas.

Las fuerzas del Gobierno yemení reconocido internacionalmente realizaron "1.122 operaciones de ataque de precisión" contra posiciones hutíes como "emplazamientos de artillería y cohetes", "fortificaciones defensivas" y "rutas de aproximación y avance", así como contra "órganos de gobierno y centros de mando y control" vinculados a los rebeldes, aseguró el portavoz castrense, Majid al Nuzaili, en X.

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La ofensiva, llevada a cabo en un lapso de tiempo sin especificar con "aviones de combate, drones, misiles, cohetes, artillería y francotiradores", tuvo como objetivo "todos los ejes y frentes de Sadah, Yauf, Taiz y la Costa", según el Ejército.

Los hutíes, respaldados por Irán, aseguraron por su parte, pocas horas antes, que aviones de combate de Arabia Saudí, que lidera una coalición militar en apoyo al Gobierno yemení, lanzaron 106 ataques en 24 horas contra Saná y las gobernaciones de Yauf, Taiz, Amran, Hajjah y Sadah.

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Los ataques se reportan después de que el Ejército yemení anunciara la víspera una amplia ofensiva para "eliminar" la amenaza hutí contra Yemen y territorio e instalaciones energéticas de Arabia Saudí, que expresó su respaldo a dicha campaña militar.

Horas antes, el Gobierno yemení había ordenado operaciones militares para recuperar los territorios en manos de los hutíes, que amenazaron con continuar sus ataques contra bases militares e instalaciones petroleras saudíes.

El sábado, los rebeldes reivindicaron ataques con misiles y drones contra instalaciones de la petrolera estatal Aramco en Riad.

Los hutíes mantienen una campaña de ataques este verano contra instalaciones militares y energéticas de Arabia Saudí, país al que imponen un bloqueo marítimo en el mar Rojo que ha llevado al mayor productor de petróleo de la OPEP a crear alianzas multinacionales de defensa conjunta para proteger sus intereses económicos.

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Los insurgentes han tomado posiciones estratégicas en la costa occidental de Yemen que les han permitido dominar el mar Rojo y su puerta de entrada, el estrecho de Bab al Mandeb, en una ofensiva que fue respondida con bombardeos de la coalición militar capitaneada por Riad y ataques terrestres de las tropas gubernamentales y otros grupos afines. EFE