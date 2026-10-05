Un avión militar con más de 30 personas a bordo se estrella en el sureste de Nigeria

Las autoridades de Nigeria han confirmado este lunes que un avión militar con más de 30 personas a bordo y que había partido de Benín, se ha estrellado cerca de la base naval de Igbokoda, en el sureste del país.
El ministro de Aviación y Desarrollo Aeroespacial de Nigeria, Festus Keyamo, ha confirmado en sus redes sociales que el avión militar "NGR 931", se ha estrellado cerca de la base de la Armada nigeriana en Igbokoda, en el estado de Ondo.
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Asimismo, ha indicado que "ya se han localizado los restos del aparato y las operaciones de búsqueda y rescate siguen en curso" para dar con los 25 pasajeros y siete miembros de la tripulación que viajaban, según información preliminar, a bordo de la aeronave.
El avión siniestrado volaba de Benín a la ciudad nigeriana de Lagos, cuando se dio por desaparecida a las 9.13 horas (hora local) de este lunes. "Todos los intentos por establecer contacto por radio con la aeronave han resultado infructuosos", ha señalado el ministro, quien ha mostrado su "total cooperación y asistencia" a las Fuerzas Armadas ante un "desafortunado incidente".
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