Tana Rivera, primera reacción a los rumores de boda con Roca Rey en 2027

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A pesar de que hace apenas seis meses que se hizo pública su relación sentimental, Cayetana Rivera y Andrés Roca Rey están tan enamorados y su noviazgo avanza con tal paso firme que en los últimos días los rumores de boda en 2027 se han vuelto cada vez más insistentes. Y aunque su entorno más cercano ha desmentido rotundamente a la revista ¡Hola! que se hayan comprometido -"es absurdo, surrealista e increíble" han negado tajantes- el hecho de que el diestro peruano recibiese "su primer regalo de su boda" por parte de un conocido el pasado 26 de septiembre en una cena en Sevilla en la que también estaban presentes la nieta de la duquesa de Alba y Francisco Rivera, es para muchos la prueba definitiva de que la pareja tiene planes de pasar por el altar el año que viene.

En medio de este tsunami de informaciones sobre su relación, Tana y Andrés han reaparecido 'juntos pero no revueltos' en la corrida benéfica que el torero ha impulsado a beneficio de la Hermandad de la Estrella y la Asociación Autismo de Sevilla este domingo en la Real Maestranza. Demostrando una vez más que se ha convertido en la mayor fan de su novio, la hija de Eugenia Martínez de Irujo ha asistido al festejo acompañada por su hermanita Carmen (11) y unas amigas de la niña y, con la discreción que la caracteriza, ha echado balones fuera ante las preguntas sobre su boda.

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"Que voy con mi hermana, por favor" ha expresado visiblemente incómoda ante la insistencia de la prensa por saber qué hay de cierto en que Roca Rey y ella podrían convertirse en marido y mujer en 2027 coincidiendo con su primer aniversario de amor, evitando sin embargo desmentir el que se convertiría sin ningún género de dudas en uno de los enlaces del año, que reuniría a las familias Alba y Rivera Ordóñez con los rostros más importantes del mundo del toro.