El líder Verde británico no podrá entrar en Israel tras declarar al sionismo como racismo

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Londres, 5 oct (EFE).- El líder del Partido Verde británico, Zack Polanski, tiene prohibido entrar en Israel después de que su formación aprobase durante su congreso anual una moción que declara al sionismo como una forma de racismo, informan este lunes los medios.

Durante el congreso de los verdes celebrado en Brighton, en el sur de Inglaterra, clausurado anoche, el partido votó a favor de esta moción, que define al sionismo como una ideología que respalda "un Estado judío etno-nacionalista" y aboga por "un único Estado palestino democrático en toda la Palestina histórica".

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"La manifestación real y material del sionismo ha sido la deshumanización, el desplazamiento, el despojo, la privación de derechos y la destrucción —históricos y continuos— de los palestinos", agrega el texto.

No obstante, Polanski no participó el domingo en la votación, que, según los medios, ha dividido a los altos cargos de la formación.

Tras la moción, el Ministerio de Exteriores de Israel ha prohibido la entrada al país a Polanski por considerar que la moción es un "texto claramente antisemita" que trasciende "los límites del debate político legítimo" y supone "una mancha en la historia" británica.

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La iniciativa ha sido criticada por grupos judíos en el Reino Unido, que la calificaron como un "ataque a la comunidad judía".

"El sionismo es antirracismo; supone crear un refugio para los judíos en su antigua patria tras milenios de persecución fuera de ella", afirmaron en un comunicado la Junta de Diputados de los Judíos Británicos y el Consejo de Liderazgo Judío.

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La moción, no obstante, prosperó con el apoyo de 1.022 frente a los 813 en contra.

Tras la votación, Lubna Speitan, miembro del Partido Verde e impulsora de la moción, dijo que sus defensores querían expresar su oposición a los "sistemas racistas de opresión. Nos mantenemos unidos contra todas las formas de racismo y discriminación, sin excepciones", añadió.

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El pasado viernes, Polanski declaró que si el sionismo consiste en el desplazamiento del pueblo palestino, "entonces es claramente racista; y lo digo como líder judío de un partido político británico".