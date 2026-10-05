Belén Esteban no da un paso atrás y desafía a Jesulín de Ubrique a que la demande: "¿Por qué no lo has hecho antes?"

05/10/2026 Belén Esteban EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Feliz y muy agradecida porque la audiencia haya vuelto a arroparla en su entrevista del viernes en '¡De Viernes!', además de dejando claro que no piensa dar un paso atrás en su guerra mediática contra Jesulín de Ubrique por cómo se ha portado con su hija Andrea Janeiro, Belén Esteban ha reaparecido este lunes ante las cámaras de Europa Press respondiendo con ironía al comunicado en el que el torero y su mujer, María José Campanario, han anunciando que emprenderán medidas legales contra ella si consideran que con sus declaraciones ha vulnerado su derecho al honor y a la intimidad personal y familiar.

"Yo respondí a todo lo que me preguntaron. Había cosas que no iba a contestar, pero no. Bien todo, la verdad" ha expresado, confesando que su regreso a Mediaset no ha sido para ella como una especie de terapia porque "hace muchos años ya y yo estoy bien", sino la consecuencia de los dardos que Juls Janeiro le ha lanzado en las últimas semanas, siendo la influencer quien empezó la polémica por un simple comentario suyo "Hombre, el veranito que me han dado... Porque una cosa es que yo ponga Nepo Baby, parece que he matado a alguien. Por poner eso, que todo el mundo estaba hablando de eso, de que hay muchas Nepo Babies. Vamos, en qué hora" ha afirmado tajante.

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De ahí que se haya mostrado clara con la posibilidad de que la hermana de su hija vuelva a bajar a las puertas de su casa como el lunes pasado a contestar a su entrevista, tachándola de "embustera" y de ser la "Payasa del circo" del que lleva viviendo 27 años: "No lo sé. Que ya haga lo que crea correspondiente. Yo lo que sí te vuelvo a decir, que yo no creo en una guerra, ni la voy a tener con una niña de 23 años. Y con la Campanario tampoco ¿eh?" ha asegurado, insistiendo en que su única guerra es contra Jesulín por ser un padre ausente con Andrea, que le ha dado su autorización expresa para que hable de sus vivencias.

¿Tiene miedo a que ahora el torero la demande? "Mira, ahora mismo es que voy a ir a la farmacia, porque ya el Lexatín no me funciona. Entonces voy a decir al médico que si me lo puede cambiar. Pues no" ha sentenciado irónica. "Lo que me extraña es que tanto que me van a denunciar, que me van a meter miedo. Y otra cosa, ¿por qué no lo has hecho antes?" le ha desafiado, dejando entrever que duda que el de Ubrique cumpla con su amenaza.

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"Ya no voy a contestar a más cariño, yo ya no pido nada. Ya lo dije muy claro el viernes, es una pena, pero ¿tú crees que el tiempo pasa tan rápido? Él se lo pierde" ha sentenciado.

Y aunque no ha querido entrar en cómo fue su tenso reencuentro con Beatriz Trapote -mordiéndose el labio después de exclamar "por favor..." para no responder a sus declaraciones diciendo que si hiciese deporte y llevase una alimentación sana no tendría que llevar una faja como la que usó en '¡De Viernes!'- Belén sí ha reaccionado al dardo de Chayo Mohedano asegurando que "me importa tres narices si le va bien, si le va mal": "Me lo han contado porque yo no lo he visto porque es verdad que caí redonda en la cama aunque siempre veo 'Supervivientes' porque me gusta, que ayer Rosario contestaba de otra manera. Me parece... ¿sabes qué? Paso. De esa gente paso. Me da igual. Déjame en paz" ha expresado indiferente.

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Una de las colaboradoras que ha salido en su defensa es Makoke, que ha revelado que 'la princesa del pueblo' fue de las que mejor se portó con ella cuando la novia de su hijo Javier Tudela, Marina Romero, tuvo un problema de salud el año pasado. Además, la ex de Kiko Matamoros contó que durante una pelea con Jesulín le había lanzado una plancha a la cabeza y que el torero estaría atemorizado. Algo que Belén ha evitado responder, dejando claro con un "ay Dios mío" que no quiere entrar en desmentir esas leyendas urbanas sobre su relación con el de Ubrique.