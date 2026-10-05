Alba Carrillo contraataca tras la demanda de Feliciano López: "Voy a seguir luchando por la libertad de expresión"

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Feliciano López ha dicho "basta" y diez años después de su separación de Alba Carrillo habría emprendido medidas legales contra la modelo por vulnerar su derecho al honor y a la intimidad por los duros daros y reproches que le ha lanzado desde que pusieron fin a su matrimonio en 2016, cuestionando tanto su intelecto como su fidelidad a su actual mujer, Sandra Gago. Una demanda que, como han adelantado en 'Y ahora Sonsoles' presentó antes del verano y ya habría sido admitida a trámite, y en la que el extenista no pediría ninguna indemnización económica a su expareja, sino tan solo la prohibición de que pueda volver a referirse a él públicamente, buscando así proteger a su familia y en especial a sus dos hijos, Darío (5) y Marco (2)

Una noticia bomba tras la que Alba -que ha asegurado en declaraciones a la revista Semana que no ha recibido ninguna noticiación por el momento: "No me ha llegado nada, si tiene que llegar ya llegará"- ponía tierra de por medio para poner rumbo a Andorra acompañada por su hijo Lucas (fruto de su relación con Fonsi Nieto) para presentar una gala benéfica de Unicef.

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A pesar de la enfermedad -un fuerte resfriado- que le ha impedido acudir en toda la semana al programa que conduce en TenTv, 'El sótano', la modelo no ha dudado en alargar su paso por el Principado para disfrutar de unos días a solas con su pequeño en este momento tan delicado, y ha sido este domingo cuando a su regreso a Madrid para retomar sus obligaciones, ha roto por fin su silencio sobre la demanda de Feliciano.

Sonriente y despreocupada, Alba ha hecho toda una declaración de intenciones y, lejos de dar un paso atrás, ha defendido ante las cámaras de Europa Press que "yo siguiendo mi línea. Disfrutando y luchando, por supuesto, por la libertad de expresión, que es un derecho constitucional". "Ningún dolor de cabeza. Yo esoy contenta en todas las partes, me va todo bien no tengo ningún motivo para estar mal. Estoy feliz, tranquila. Todos los ámbitos de mi vida están muy bien, os lo agradezco mucho" ha revelado, dejando claro que no tiene miedo a verse las caras con su exmarido en los tribunales.

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