Cubarsí, Diomande, Mastantuono y Endrick, entre los 25 finalistas al Golden Boy

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Roma, 5 oct (EFE).- El español Pau Cubarsí, seguido de su compatriota y compañero en el Barcelona Lamine Yamal, y del marroquí Ayyoub Bouaddi, que completa el podio, lideran la lista de los 25 finalistas al Golden Boy, entre los cuales también se encuentran los jugadores del Real Madrid Yan Diomande, Endrick o el argentino Franco Mastantuono, cedido en el Fiorentina.

El también español Jon Martín, de la Real Sociedad, y Marc Bernal, del conjunto blaugrana, se encuentran asimismo entre los veinte mejores.

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La lista de los candidatos finales al mejor jugador sub-21 de un club europeo -compuesta por los veinte primeros y cinco comodines- fue presentada este lunes en un acto en Mestre (Venecia, norte de Italia), en el que el diario deportivo Tuttosport, que entrega el premio, actualizó los nombres de los futbolistas que lideran la carrera por este prestigioso premio.

Un jurado compuesto por 50 periodistas de toda Europa será el encargado de elegir, entre los 25 finalistas, al ganador del galardón, que se entregará en una gala en Turín prevista para finales de año.

Cubarsí lidera la clasificación después de su participación en el Mundial, mientras que Yamal se mantiene segundo, aunque no puede conquistar de nuevo el premio al haberlo ganado en 2024. El extremo azulgrana había liderado la clasificación durante 117 semanas antes de que Cubarsí tomara el relevo.

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Bouaddi, mediocentro del Manchester City, se hizo con la tercera posición, por delante de Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain) y Diomande (Real Madrid).

El brasileño Endrick, del Real Madrid, se posiciona el decimotercero en la lista.

Entre los cinco 'wild cards' o tarjetas de invitación se encuentran el argentino Mastantuono, cedido en el Fiorentina por el Real Madrid, o el futbolista del Barcelona Xavi Espart.

En la lista de los 25 finalistas están representadas catorce nacionalidades, con España a la cabeza (cuatro jugadores), seguida de Alemania, Brasil y Francia (tres cada una), y después Grecia y Argentina (dos).

Con ocho candidatos, la Premier League encabeza la clasificación de las ligas con mayor representación, por delante de LaLiga (seis), Bundesliga (cinco) y Serie A (tres).

El Barcelona es el club más representado, con tres jugadores (sin contar con Yamal), mientras que el finalista más joven es Lennart Karl, de 18 años, del Bayern de Múnich.

-- Lista completa de finalistas

1. Pau Cubarsí

2. Lamine Yamal

3. A. Bouaddi

4. W. Zaïre-Emery

5. Y. Diomande

6. L. Vušković

7. V. Froholdt

8. M. Lewis-Skelly

9. Rayan

10. Jorrel Hato

11. L. Karl

12. Estêvão

13. Endrick

14. J. Kroupi

15. G. Prestianni

16. K. Karetsas

17. S. El Mala

18. Jon Martín

19. Marc Bernal

20. K. Alajbegovic

.. Cinco jugadores 'wild card'

Charalampos Kostoulas

Joane Gadou

Franco Mastantuono

Rodrigo Mora

Xavi Espart.