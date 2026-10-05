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Lula dice que buscará a los abstencionistas y participará en debates antes del desempate

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São Paulo, 5 oct (EFE).- El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este lunes que buscará convencer a los abstencionistas y que participará en debates televisivos de cara a la ronda de desempate del 25 de octubre.

Lula definió las prioridades para las próximas tres semanas, durante la primera reunión que mantuvo con su equipo de campaña tras verse aventajado en la primera vuelta por el rival Flávio Bolsonaro en casi dos puntos porcentuales. EFE

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