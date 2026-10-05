La inflación interanual en Uruguay sube al 4,68 % en septiembre

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Montevideo, 5 oct (EFE).- La inflación interanual en Uruguay fue de 4,68 % en septiembre, alcanzando así un semestre dentro del rango de tolerancia fijado por el Gobierno, que va del 3 % al 6 %, tras haber estado por debajo en marzo.

Así lo indica el informe del Índice de Precios del Consumo publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística, que apunta que la variación mensual de la inflación fue de 0,54 % y la variación acumulada anual de 4,21 %.

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También, explica que las principales incidencias -expresadas en puntos porcentuales sobre la variación mensual del índice general- provienen fundamentalmente de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,45 %), Transporte (-0,06 %), Recreación, deporte y cultura (0,03 %) y Seguros y servicios financieros (0,03 %).

El informe destaca que algunos de los productos que sufrieron aumentos fueron la carne y otros productos derivados (2,43 %), la leche, otros productos lácteos y huevos (0,78 %), las frutas con carozo o semillas y frescas (2,02 %) y las hortalizas, tubérculos y legumbres (5,27 %).

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Mientras tanto, el Banco Central del Uruguay (BCU) decidió mantener en agosto la Tasa de Política Monetaria (TPM) en el 5,75 %, en un contexto en el que sus proyecciones de inflación y las expectativas de los agentes muestran una trayectoria alineada a la meta de 4,5 % en el Horizonte de Política Monetaria.

"Los analistas y los mercados financieros las ubican en 4,5 %; mientras que las empresas las mantienen en 5 % con un amplio consenso respecto a que la inflación permanecerá dentro del rango de tolerancia", enfatizó el BCU. EFE