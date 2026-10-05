A.Saudí, Turquía y Pakistán acuerdan activar su pacto de defensa contra los hutíes

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El Cairo, 5 oct (EFE).- Arabia Saudí, Turquía y Pakistán acordaron ester lunes activar de inmediato el pacto de defensa conjunta y adoptar las medidas necesarias para proporcionar las fuerzas y capacidades militares acordadas y desplegarlas rápidamente en Riad, en medio de la ofensiva contra los hutíes en el Yemen.

Así lo indicaron en un comunicado conjunto difundido por el Ministerio de Exteriores saudí tras la reunión de emergencia en Riad del Comité de Estrategia Política y de Defensa de la Alianza de Defensa de La Meca.

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En agosto, el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, firmaron el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca, un pacto que compromete a los tres Estados a considerar un ataque armado contra cualquiera de los firmantes como un ataque contra todos ellos. EFE