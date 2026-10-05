Arabia Saudí acusa a hutíes de mantener escalada militar y condena ataques contra el reino

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El Cairo, 5 oct (EFE).- Arabia Saudí condenó este lunes los continuos ataques de los hutíes del Yemen contra "civiles e instalaciones civiles y económicas" en su territorio y afirmó que los rebeldes han optado por la escalada militar continua arrastrando a los yemeníes a un mayor sufrimiento.

El Ministerio de Exteriores saudí rechazó en un comunicado "los continuos ataques dirigidos contra civiles e instalaciones civiles y económicas dentro del reino por parte de la milicia terrorista hutí".

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Denunció ataques "flagrantes y reiterados contra los lugares más sagrados de la tierra" -La Meca y Medina, lugares -, así como contra la capital, Riad, y diversas ciudades del reino, además de los ataques contra sus buques en el sur del mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb.

"El reino afirma que, desde el golpe de Estado de la milicia terrorista hutí contra el Gobierno legítimo del Yemen en 2014 -a quien Arabia Saudí respalda militarmente desde entonces-, ha realizado esfuerzos incansables y continuos para apoyar la búsqueda de una solución política integral y sostenible en el Yemen", aseguró Exteriores.

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Sin embargo, afirmó que "persistiendo en su rechazo a la paz, la milicia terrorista hutí ha optado por una escalada militar continua, arrastrando al Yemen y a su pueblo hermano a un mayor sufrimiento humanitario y económico al servicio -y para la implementación- de agendas extranjeras", en referencia a Irán, que respalda a los hutíes.

El reino reiteró "su derecho inherente a defender su territorio, sus bienes, su soberanía y la seguridad de sus ciudadanos y residentes, así como a adoptar todas las medidas necesarias para proteger su seguridad de conformidad con el derecho internacional".

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Asimismo, reafirmó "su pleno apoyo político y militar al Consejo de Liderazgo Presidencial, al Gobierno yemení y al pueblo hermano del Yemen en sus esfuerzos por poner fin al golpe y recuperar el Estado y sus instituciones de manos de la milicia terrorista hutí".

La reacción saudí se produce en medio de la gran ofensiva anunciada por el Gobierno yemení reconocido, con apoyo de Riad, contra los rebeldes para recuperar todo el territorio bajo control de los hutíes, y sus fuerzas ya han asegurado haber recuperado Moca y el estrecho de Bab al Mandeb.

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Mientras, los hutíes acusaron este lunes a Arabia Saudí de "encabezar" esta ofensiva, advirtiendo de que Riad tendrá que asumir "plena responsabilidad" de las consecuencias, y amenazaron el espacio aéreo saudí. EFE