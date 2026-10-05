La Fórmula 2 se unirá al Gran Premio de México en la temporada 2027

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México, 5 oct (EFE).- El público mexicano tendrá la oportunidad de presenciar en 2027, en el mismo fin de semana que transcurre el Gran Premio de Fórmula 1, una prueba puntuble del Campeonato FIA Fórmula 2.

"La inclusión de una carrera del Campeonato de la FIA Fórmula 2 al Gran Premio de México representa un paso muy importante para nosotros y para la afición mexicana, anunció este lunes Federico González Compeán, director general del Gran Premio de Fórmula 1.

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La F-2 anunció hoy en México su calendario completo de la temporada 2027 con la fecha del Autódromo Hermanos Rodríguez como la gran novedad.

"Por primera vez, el público tendrá la oportunidad de vivir en un mismo fin de semana la categoría antesala de F1 y el máximo campeonato del deporte motor", agregó el directivo.

La Fórmula 2 es la antesala a la máxima categoría del automovilismo mundial y el público mexicano tendrá la posibilidad de seguir desde el próximo año el desarrollo de los jóvenes pilotos que buscan el ascenso.

"Recibir por primera vez a la Fórmula 2 en nuestro país significa acercar a nuestra afición a una parte fundamental del proceso de formación de los futuros pilotos de Fórmula 1", enfatizó González Compeán.

"La relevancia de la Fórmula 1 no se puede entender sin esta categoría. Por la F-2 pasaron Lewis Hamilton, Nico Rosberg y Lando Norris, así como Sergio Pérez, Charles Leclerc, Oscar Piastri y muchos más, por eso es tan importante para nosotros este anuncio", apuntó el director general del GP de México.

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Así las cosas, la afición mexicana podrá ver en acción a Noel León y Rafael Villagómez, que actualmente compiten en la F-2.

Bruno Michel, CEO del campeonato, también compartió su alegría por el anuncio oficial.

"Considero que venir a México, sede que expande nuestro horizonte de manera global y que cuenta con aficionados increíbles, es una decisión sumamente lógica. Creo que es una gran aventura para todos; para el Gran Premio y para la Fórmula 2", dijo Michel.

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La temporada 2027 de la Fórmula 2 tendrá su primera de 14 fechas programadas entre el 12 y 14 de marzo del próximo año en Baréin.

La novena fecha se disputará en Madrid entre el 10 y 12 de septiembre, y llegará a México entre el 29 y 31 de octubre. EFE