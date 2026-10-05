La derecha de Flávio Bolsonaro se hace fuerte en las regiones de Brasil

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São Paulo, 4 oct (EFE).- Los comicios locales de Brasil se saldaron este domingo con una consolidación de la derecha que representa el candidato presidencial Flávio Bolsonaro y sus aliados, frente a la izquierda del presidente y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva.

Los resultados reflejan un fortalecimiento de la derecha en el panorama regional y allanan el camino de la campaña de Bolsonaro de cara a la segunda vuelta del 25 de octubre.

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De 27 estados, el Partido Liberal -al que pertenece el senador opositor, quien ganó la primera vuelta de las presidenciales y se enfrentará con Lula en un balotaje- logró elegir en primera vuelta a cinco gobernadores, mientras que el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula se tuvo que conformar con tres.

La victoria más holgada de entre los comicios locales fue en São Paulo, donde el gobernador Tarcísio de Freitas, ministro de Infraestructura del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), se impuso por goleada a Fernando Haddad, exministro de Hacienda y mano derecha de Lula.

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El estado de São Paulo es el motor económico de Brasil y también su región más poblada, con 46 millones de personas.

En Minas Gerais, otro estado clave desde un punto de vista electoral, venció por amplio margen el derechista Cleitinho Azevedo, conocido por su activismo en redes sociales.

La fortaleza de la derecha en esta región es relevante para la segunda vuelta de las presidenciales, porque Minas Gerais suele decidir quién será el próximo jefe de Estado de Brasil.

En el estado de Río de Janeiro, otro aliado de Flávio Bolsonaro, el derechista Douglas Ruas, terminó la primera vuelta por delante del exalcalde carioca Eduardo Paes, un político de centro apoyado por Lula, y ambos disputarán una segunda vuelta el 25 de octubre.

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El liderazgo de Ruas fue una de las grandes sorpresas de la jornada, puesto que todas las encuestas daban a Paes como favorito.

Paraná, un estado del sur de Brasil que figura entre los de mayor renta del país, eligió al antiguo juez Sérgio Moro, famoso por haber condenado a Lula por corrupción, sentencia que luego fue anulada por fallos procesales.

Por otro lado, el PT mantuvo el control de Bahía, su mayor bastión electoral, con la reelección del gobernador Jerônimo Rodrigues, una de las pocas buenas noticias en la jornada para la formación del presidente Lula. EFE