La amputación de la mano de un menor tiñe nueva jornada de protestas de liceos en Francia

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París, 5 oct (EFE).- Las protestas de los estudiantes de instituto en Francia se adentraron este lunes en su segunda semana, marcadas por la conmoción tras la amputación de la mano de un alumno de 15 años, quien resultó gravemente herido durante una manifestación en Lens (norte de Francia).

Este hecho se produce en la víspera de las movilizaciones convocadas en toda Francia por organizaciones estudiantiles y apoyadas por sindicatos y partidos de izquierda, en las que se espera una gran afluencia para exigir mejores condiciones para los alumnos y el profesorado, en medio del controvertido plan del Ejecutivo francés para los Presupuestos de 2027.

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Desde que el pasado 25 de septiembre la movilización estudiantil iniciada en un liceo de las afueras de París se extendió a todo el país, manifestantes y policías se han acusado mutuamente de actos de violencia.

Las autoridades han informado de que unos 600 policías y gendarmes y casi 200 estudiantes han resultado heridos durante las barricadas y piquetes montados en las últimas semanas y que hoy han perturbado 589 centros educativos de los 3.700 que hay en el país, según el ministro de Educación, Édouard Geffray.

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Además, unas 5.000 personas -la gran mayoría, menores- han sido puestas bajo custodia policial desde el comienzo de las revueltas y 14 de ellas han ingresado en prisión provisional.

En declaraciones a la prensa, el fiscal de Béthune confirmó la gravedad de las heridas del joven de Lens, pero señaló que su vida no corre peligro.

Explicó que, durante la mañana, se produjo una concentración de entre 200 y 250 estudiantes frente al instituto Auguste Béhal, en la que los jóvenes lanzaron distintos objetos contra los agentes de policía, entre ellos piedras, fuegos artificiales y morteros.

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Otro de los hechos más graves tuvo lugar el miércoles 30, cuando un estudiante de 16 años perdió la visión de un ojo en Tours (centro), supuestamente tras disparos de bolas de goma efectuados por la policía.

La Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) estudia estos y otros sucesos para evaluar si la acción de los agentes fue proporcional. El Gobierno del presidente Emmanuel Macron, por su parte, ha defendido la actuación policial y ha advertido del riesgo de nuevos episodios de violencia durante las manifestaciones convocadas para el martes.

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En una entrevista con EFE, uno de los portavoces de estas movilizaciones, el cosecretario general de la Unión Sindical de los Liceos (USL), Marius Mesnil, denunció "la violencia policial, que es absolutamente desmedida, desproporcionada".

Mesnil intentó desmarcar al movimiento de los actos de violencia, los cuales considera "minoritarios" y amplificados por los medios.

"Hay que evitar la violencia porque, si no, los medios y las figuras políticas lo aprovechan para desacreditarnos (...) No pensamos que la violencia nos vaya a permitir conseguir nuestras demandas, no forma parte de nuestros métodos", afirmó.

Asimismo, el sindicalista denunció que "los techos se caen" en los institutos, mientras "las ratas merodean".

Por otro lado, rechazó la batería de anuncios hechos el domingo por el primer ministro Sébastien Lecornu para aplacar la ola de protestas, que incluye medidas como reforzar el personal docente, mejorar instalaciones y reorganizar la jornada escolar (los manifestantes piden comenzar más tarde).

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"Vamos a continuar. Hoy tenemos una relación de fuerzas a favor. El Gobierno empieza a tener miedo porque ayer hizo un anuncio, pero no nos hemos dejado engañar, es una trampa, nos dan migajas. El pulso se va a intensificar", manifestó Mesnil.

Hoy mismo, los principales sindicatos franceses reforzaron el apoyo a las movilizaciones de los alumnos de instituto y anunciaron una nueva jornada de huelga el próximo 5 de noviembre para exigir al Gobierno un aumento generalizado de salarios ante el encarecimiento de la vida, sobre todo de la energía. EFE

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