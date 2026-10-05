Flojo estreno de la esperada "Digger" de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu

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Redacción Internacional, 5 oct (EFE).- "Digger", la última apuesta de Tom Cruise, dirigida por el premiado Alejandro González Iñárritu, no ha respondido a las expectativas creadas y ha tenido un flojo estreno este fin de semana con una recaudación de apenas 8 millones de dólares en el mercado estadounidense y 12 en el resto del mundo.

Según los expertos, estas cifras son una gran decepción para Warner Bros. y los creadores de una película que tuvo un presupuesto de entre 125 y 180 millones de dólares, según la prensa especializada.

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Este resultado queda por debajo incluso de las modestas previsiones de Warner Bros. —que estimaba entre 12 y 15 millones de dólares antes del fin de semana— y marca el estreno más flojo de Cruise desde el drama bélico de 2007 "Lions for Lambs" ("Leones por corderos"), que debutó con 6,7 millones pero contó con un presupuesto mucho menor.

Cruise se transformó para este film en un magnate petrolero calvo, barrigón y de carácter difícil que descubre haber provocado un desastre natural.

Mientras, según la web Box Office Mojo, la película "Verity", de Amazon MGM Studios, se alzó con el primer puesto de la taquilla estadounidense tras recaudar 32,6 millones de dólares en 3.510 salas de Norteamérica y otros 30 millones en el resto del mundo.

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Se trata de un "thriller" con un presupuesto de 40 millones de dólares dirigido por Michael Showalter y protagonizado por Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett.

En el segundo puesto se mantiene otro film de terror, "Resident Evil", que recaudó 12,5 millones en EE.UU. y lleva ya desde su estreno el pasado 18 de septiembre, una suma de 245 millones de dólares.

El tercer puesto fue para "Heart of the Beast" ("El corazón de la bestia), con 11 millones de dólares en su segunda semana en cartelera, lo que supone un descenso del 45 % respecto a su estreno.

Hasta la fecha, este "thriller" de supervivencia protagonizado por Brad Pitt ha recaudado 38,3 millones de dólares en Norteamérica y 98,6 millones a nivel mundial, y está a punto de superar la barrera de los 100 millones.

"Primetime", el drama psicológico protagonizado por Robert Pattinson en el papel de Chris Hansen (presentador del programa "To Catch a Predator"), es la cuarta en el 'ranking' con 8 millones y un total global desde su estreno el 25 de septiembre de 34 millones. EFE

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