Enagás entra en el accionariado de digHy para impulsar su software de plantas de hidrógeno renovable

05/10/2026 Brais Armiño, consejero delegado y cofundador de digHy. Enagás, a través de Enagás Emprende -su vehículo de Corporate Venture Capital-, ha entrado en el accionariado de la 'startup' tecnológica gallega digHy con el objetivo de acelerar el desarrollo de su software especializado en la localización, diseño, simulación y documentación técnica de plantas de hidrógeno renovable y sus derivados (amoniaco, metanol, e-metano o SAF). ECONOMIA DIGHY

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Enagás, a través de Enagás Emprende -su vehículo de Corporate Venture Capital-, ha entrado en el accionariado de la 'startup' tecnológica gallega digHy con el objetivo de acelerar el desarrollo de su software especializado en la localización, diseño, simulación y documentación técnica de plantas de hidrógeno renovable y sus derivados (amoniaco, metanol, e-metano o SAF).

Según ha informado la compañía gallega en un comunicado, digHy destinará los recursos obtenidos en esta operación a ampliar su equipo técnico.

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Esta ampliación busca impulsar la herramienta de diseño y desarrollar un nuevo módulo orientado a la fase de operación y a la automatización de la certificación de sostenibilidad de cada molécula producida, ha explicado la empresa gallega.

Desde la 'startup' han destacado que la plataforma permite dar respuesta a las tres necesidades previas de un promotor de proyectos Power-to-X (P2X): determinar dónde ubicar la instalación, cómo dimensionarla y a qué coste se producirá.

Para ello, reúne en un entorno único el modelado del recurso solar y eólico hora a hora, la simulación del comportamiento de la planta a lo largo de toda su vida útil, la optimización del diseño y la generación automática de la documentación técnica con trazabilidad de datos para procesos de financiación, auditorías o solicitud de ayudas.

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En palabras del consejero delegado y cofundador de digHy, Brais Armiño, la toma de decisiones tradicionales en este tipo de inversiones "deja fuera la mitad de las variables que van a determinar su rentabilidad", por lo que la herramienta se ha construido para integrar aspectos como el análisis a largo plazo, los servicios a la red eléctrica o las estrategias de certificación.

La empresa, que tiene su sede en Pontevedra y cuenta con un equipo procedente de la consultoría e ingeniería especializada en hidrógeno, tiene ya entre sus clientes a compañías nacionales e internacionales que utilizan la plataforma como base para sus diseños.

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Por su parte, Enagás Emprende, iniciativa creada en 2015 para invertir en empresas que aceleran la transición energética en ámbitos como los gases renovables, la movilidad sostenible o la eficiencia energética, suma con digHy un total de 20 empresas creadas o participadas dentro de su portfolio.