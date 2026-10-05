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Milei felicita a su "querido amigo" Flávio Bolsonaro por su "histórica elección" frente a Lula en Brasil

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El presidente de Argentina, Javier Milei, ha felicitado al candidato ultraderechista del Partido Liberal (PL) a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, por su victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo, en las que se ha impuesto con el 47,03% de los votos al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

A través de un mensaje publicado en redes sociales bajo el lema "La libertad avanza en Brasil", el dirigente argentino ha celebrado el resultado de su "querido amigo" y ha calificado los comicios de "elección histórica ante el comunista de Lula". En su publicación, Milei ha reivindicado que "el continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad" y ha mirado a las relaciones bilaterales futuras entre ambos Estados.

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"Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos", ha manifestado el mandatario, asegurando que las oportunidades para ambas naciones son "infinitas" si trabajan juntas.

El respaldo público de Milei se produce después de confirmarse que Bolsonaro y Lula da Silva (45,16%) se medirán en una segunda vuelta el próximo 25 de octubre. El candidato del PL logró el apoyo de más de 56 millones de brasileños --superando a su rival en unos 2,3 millones de votos-- tras ganar en los tres estados con mayor número de electores del país: Minas Gerais, Río de Janeiro y Sao Paulo.

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