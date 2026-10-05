Agencias

Detienen a nueve personas en México en operativos contra el robo a transportistas

Guardar

Ciudad de México, 5 oct (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron a nueve personas y aseguraron más de un centenar de inhibidores de señal, armas, vehículos y mercancía robada durante dos operativos contra el robo al autotransporte federal en el céntrico estado de San Luis Potosí, informó este lunes el Gabinete de Seguridad.

Los operativos se realizaron en el municipio de San Luis Potosí tras investigaciones que permitieron identificar patrones de operación, rutas de traslado e inmuebles presuntamente utilizados para resguardar mercancía robada, según un comunicado de la dependencia.

PUBLICIDAD

Con los datos recabados, un juez autorizó dos órdenes de cateo ejecutadas por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal.

En uno de los inmuebles fueron detenidas nueve personas, entre ellas un hombre identificado por las autoridades como presunto líder de una facción delictiva con presencia en la región.

Además, los agentes aseguraron siete armas cortas y largas, 19 cargadores, 488 cartuchos, 72 inhibidores de señal portátiles y más de 1.500 antenas para estos dispositivos, empleados para interferir comunicaciones y sistemas de geolocalización.

También localizaron dos tractocamiones, un camión tipo chasis, dos cajas secas, cinco montacargas, baterías para vehículos y dispositivos electrónicos.

En un segundo inmueble incautaron otros 30 inhibidores y 359 antenas, un arma larga, tres cargadores, 14 cartuchos, seis montacargas, diez vehículos, más de 100 autopartes y 297 tarimas con mercancía robada.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que los operativos buscan reducir los asaltos a transportistas y reforzar la seguridad en la carretera federal 57, uno de los principales corredores logísticos de México, que comunica el centro del país con la frontera con Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El operativo ocurre ante la persistencia de los robos al transporte de carga en San Luis Potosí, donde representantes del sector han advertido particularmente de los riesgos en distintos tramos de esta carretera.

Los nueve detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. EFE

Últimas Noticias

Iniesta: "Hemos sido muy afortunados por haber vivido en la época futbolística de Messi"

Infobae

Automovilistas piden al próximo gobierno "más inversión" en conservación de carreteras tras el adelanto electoral

Automovilistas piden al próximo gobierno "más inversión" en conservación de carreteras tras el adelanto electoral

Ucrania utiliza drones para llevar comida a residentes que pasan hambre en ocupada Oleshki

Infobae

Florida reporta el mayor brote de dengue de EEUU en más de una década con más de 250 casos

Infobae

Segundo condenado apela su condena a 26 años de cárcel por la muerte de Federico Aramburu

Infobae