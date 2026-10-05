Congresista de EEUU alerta que los demócratas no deben llegar divididos a las elecciones

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María León

Tucson (EE.UU.), 5 oct (EFE).- La congresista demócrata Adelita Grijalva, integrante del ala progresista de su formación, dijo en entrevista con EFE que los votantes "están cansados" de etiquetas como "socialistas" y que su partido debe dejar atrás las divisiones internas y llegar unido a las elecciones legislativas de noviembre y a las presidenciales de 2028.

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La primera mujer latina en representar a Arizona en el Congreso expresó que se opone al uso de términos como "demócrata-socialista" o "nuevo demócrata", al considerar que solo contribuyen a una fragmentación innecesaria que puede dificultar la recuperación del control del Congreso de Estados Unidos.

"En el partido demócrata hay espacio para todos, las personas están cansados de ideas de que si eres socialista, que si eres nuevo demócrata, que si eres liberal, creo que debemos unirnos y debemos hablar de cosas que afectan a todos en sus casas, como el derecho de todos de ir a la escuela o de ir al doctor", dijo la política latina, hija del fallecido congresista Raúl Grijalva.

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La congresista considera que el uso de estos "términos" solo divide al partido, especialmente entre las nuevas generaciones de hispanos, que no tuvieron que huir de dictaduras como la de Cuba y que no entienden por qué, siendo EE.UU. un país tan desarrollado, no ofrece servicios de salud y educación universitaria gratuitos o a bajo coste.

En los últimos años, al ala progresista del partido se han sumado políticos identificados con el socialismo democrático, como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, lo que ha generado algunas tensiones internas, ya que estos últimos plantean cambios más profundos al sistema económico, mientras otros progresistas buscan reformarlo.

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El problema es que "estamos pasando leyes que dan más beneficios solo a personas que tienen más dinero" dijo la congresista de origen mexicano, que busca la reelección en los comicios del 3 de noviembre para representar el Distrito 7 de Arizona, en la frontera con México.

La latina parte como favorita en las encuestas, tras haber sido elegida para completar el mandato de su padre, el congresista Raúl Grijalva, quien falleció en 2025.

Y con miras a las elecciones de 2028, la congresista considera que los demócratas deben recuperar la confianza del electorado, particularmente el latino, después de que Trump aumentara en 12 puntos su respaldo entre los hispanos en las elecciones de 2024, hasta el 48 %.

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"Si algo aprendimos de esta última presidencia de Donald Trump 2.0 es que debemos pasar las leyes (cuando seamos mayoría)", dijo la demócrata.

En respuesta a las críticas de que durante la Administración de Barack Obama (2009-2017) los demócratas, pese a controlar el Congreso y el Senado, no lograron aprobar una reforma migratoria, Grijalva considera que el partido aprendió de ese error y ahora sabe que debe impulsar leyes que beneficien a la población.

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Grijalva se mostró muy optimista sobre las posibilidades de que los demócratas recuperen el control de ambas cámaras en las elecciones, al asegurar que los electores, incluidos algunos republicanos, "están muy molestos" con el Gobierno de Trump, especialmente por la guerra con Irán y por su gestión migratoria, que calificó de "inhumano y cruel".

Para alcanzar la mayoría, los demócratas necesitan recuperar tres escaños en la Cámara y en Arizona existe la posibilidad de que puedan recuperar dos de ellos, señaldó.

"Arizona podría ser un estado decisivo y enviar un mensaje muy claro a la nación", subrayó.

Por otro lado, Grijalva considera que, aunque los demócratas recuperen la mayoría en el Congreso, no sería el momento adecuado para iniciar un tercer proceso de destitución contra el presidente Trump, después de los dos intentos fallidos durante su primer mandato.

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Considera que los demócratas deberían enfocarse primero en solucionar la guerra con Irán y los altos precios de la gasolina y los alimentos: "Yo prefiero hacer ese trabajo en vez de estar peleando con algo que puede trabajar (funcionar) o no", dijo.

Grijalva también consideró que ya es hoyra de que el país tenga una presidenta y cree que, si eventualmente la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez se postula en 2028, las nuevas generaciones votarían por ella.

"La congresista Ocasio-Cortez habla de forma franca y directa con la gente sobre la situación que está pasando", expresó sobre la política de origen puertorriqueño, con quien comparte filas en el Caucus Progresista del Congreso. EFE

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