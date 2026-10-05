Quebec vota en unas elecciones que pueden devolver el separatismo al poder

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Toronto (Canadá), 5 oct (EFE).- Los colegios electorales en la provincia canadiense de Quebec abrieron este lunes a las 9.30 hora local (13.30 GMT) para votar en unas elecciones provinciales que, según los últimos sondeos, podría devolver al poder al separatista Partido Quebequés (PQ).

Más de 6,4 millones de quebequeses están convocados este lunes a las urnas para elegir a 127 diputados de la Asamblea Nacional, el parlamento provincial. La agencia Élections Québec señaló que el 25,59 % del electorado ya ha votado de forma anticipada.

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El Partido Quebequés parece abocado a volver a formar gobierno 12 años después de perder el poder.

Las últimas encuestas señalan que el PQ ganaría con entre el 26 y el 31 % de los votos seguido del federalista Partido Liberal de Quebec (PLQ), con entre el 23 % y el 25 % mientras que el Partido Conservador de Quebec (PCQ) quedaría en tercer lugar con el 20 %.

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La Coalition Avenir Québec (CAQ), un partido nacionalista de centro-derecha que gobierna desde 2018, quedaría en cuarto lugar.

La campaña electoral ha estado marcada por la incertidumbre económica provocada por los aranceles impuestos por EE.UU. a las exportaciones canadienses y por el fuerte aumento del coste de la vida.

Aunque las encuestas señalan que una mayoría del electorado quebequés no está interesado en un nuevo referéndum independentista - Quebec ya celebró dos en 1980 y 1995 bajo gobiernos del PQ - el líder de la formación, Paul St-Pierre Plamondon, ha prometido convocar una nueva consulta si forma gobierno.

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Pero St-Pierre Plamondon también declaró en agosto que no convocará el referéndum mientras Donald Trump permanezca en la Casa Blanca, por lo que la consulta no se celebraría antes de enero de 2029.

El dirigente independentista justificó la decisión por la incertidumbre provocada por la política estadounidense y señaló que una cuestión "tan crucial" como el futuro político de Quebec necesita condiciones que permitan "un debate informado y sereno".

La recta final de la campaña electoral ha estado marcada por informaciones en la prensa quebequesa según las cuales, en febrero de este año, el PQ solicitó reunirse con el Departamento de Estado.

La embajada estadounidense en Ottawa afirmó a la prensa quebequesa que el encuentro nunca llegó a celebrarse porque el viaje de los representantes del PQ a Washington fue cancelado tras el inicio de la guerra con Irán.

St-Pierre Plamondon negó hace unos días que el PQ hubiese solicitado una reunión con el Gobierno estadounidense.

Con anterioridad, el Gobierno federal canadiense había advertido al Gobierno de Quebec sobre la posibilidad de que la Administración de Trump intentase interferir en las elecciones provinciales. EFE