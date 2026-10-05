La península ibérica se convierte en la primera 'Capital Digital Distribuida' preparada para la IA, según estudio

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La península ibérica se ha convertido en la primera 'Capital Digital Distribuida' del mundo preparada para la inteligencia artificial (IA), según un nuevo estudio elaborado por Dstream Group y encargado por el operador de puntos de intercambio de Internet (IX) DE-CIX.

El ecosistema ibérico cuenta actualmente con 35 cables submarinos con 20 puntos de amarre en la costa, doce grandes redes troncales terrestres, 13 puntos de intercambio de Internet, más de cien centros de datos y más de 800 redes.

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Una conectividad de baja latencia de entre 7 y 8 milisegundos une el 'hub' de interconexión de Madrid con los 'hubs' costeros de cables submarinos e interconexión de Barcelona y Lisboa. Esto permite un intercambio de datos fluido para la IA y otras cargas de trabajo distribuidas por toda la península.

De este modo, la península ibérica ofrece una combinación de la infraestructura de entrenamiento e inferencia de IA con las ventajas de la soberanía de la Unión Europea, respondiendo a las necesidades de los operadores de redes y centros de datos, así como de las empresas.

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Así se desprende del estudio, titulado 'The Iberian Distributed Digital Capital: Powering Cloud & AI Through a New Geography of Digital Hubs', que ha sido presentado en la edición de este año de Atlantic Convergence en Lisboa, uno de los principales eventos de infraestructura digital de Europa.

En él también se recoge el crecimiento de la IA experimentado en la región, especialmente en el sector de los centros de datos, con una previsión de casi 9 gigavatios (GW) de nuevas instalaciones para los próximos años.

DE-CIX ha destacado el papel de la península ibérica como puerta de entrada estratégica para la interconexión entre Europa, las Américas, África y Oriente Próximo, al ofrecer una infraestructura segura, soberana y de alto rendimiento para casos de uso de IA, tanto para el mercado nacional como para la exportación.

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Junto a los principales 'hubs' de Madrid, Barcelona y Lisboa, el ecosistema ibérico se ve reforzado por 'hubs' complementarios como Valencia, Bilbao y Sines, así como por las regiones de Aragón y Extremadura.

"Cuando DE-CIX estableció DE-CIX Madrid hace diez años, la península ibérica aún no estaba en el radar de muchos operadores de infraestructura", ha apuntado el director ejecutivo de DE-CIX, Ivo Ivanov, antes de afirmar que "puede sumarse ahora a los enclaves digitales más valorados del mundo como la primera Capital Digital Distribuida a escala global".

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