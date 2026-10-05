El Foro de Economía Verde de la Agencia EFE compensó sus emisiones de carbono

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São Paulo, 5 oct (EFE).- El IV Foro Latinoamericano de Economía Verde (FLEV), organizado el pasado septiembre por la Agencia EFE en la ciudad brasileña de São Paulo, compensó las emisiones de gas carbónico emitidas durante la organización del evento.

La empresa compensó de forma voluntaria dos toneladas de CO2, una cifra superior a las emisiones asociadas al consumo de energía eléctrica, agua y gas natural que fueron necesarias para la organización del evento, en el que participaron presencialmente unas 130 personas.

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El cálculo y la compensación de las emisiones fueron realizadas por la empresa Solví y están respaldados por un certificado emitido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Los créditos de carbono utilizados para compensar las emisiones proceden de proyectos de captura y aprovechamiento energético de biogás, sometidos a procesos de supervisión y auditoría por parte de organismos independientes.

La cuarta edición del FLEV, celebrada el 4 de septiembre, reunió a autoridades y especialistas internacionales en medioambiente, bioeconomía y transición energética para discutir sobre los retos del desarrollo sostenible y la resiliencia climática en América Latina.

La agenda del encuentro abordó la adaptación de las ciudades frente al cambio climático, la gestión sostenible de recursos hídricos y residuos, así como los avances en materia de innovación tecnológica y logística verde.

El IV Foro Latinoamericano de Economía Verde contó con el patrocinio de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil) y WWF-Brasil, y el apoyo de AYA Earth Partners, Imaflora y Observatorio del Clima. EFE