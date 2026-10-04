Ucrania está abierta a un "encuentro técnico" a tres bandas con EE.UU y Rusia en octubre

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Berlín, 4 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este domingo que su país está abierto a participar en un "encuentro técnico" junto a Estados Unidos y Rusia que podría tener lugar a finales de octubre en Emiratos Árabes Unidos u otro país, en busca de mediación entre las partes beligerantes.

"La parte estadounidense está en contacto con Ucrania y Rusia y propone tener una reunión trilateral en un formato técnico a finales de octubre; lo confirmé ayer. (...) Estamos abiertos", afirmó en una rueda de prensa en Kiev junto al canciller alemán, Friedrich Merz.

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Ese encuentro podría tener lugar "en Emiratos (Árabes Unidos) u otro país que sugiera la parte americana", agregó el jefe de Estado ucraniano en la comparecencia ante los medios durante la visita del líder germano.

"Nosotros reaccionamos de forma positiva a las negociaciones", señaló Zelenski, quien dijo esperar la postura de Rusia.

La propuesta de mantener este encuentro técnico trilateral se produce en el marco de las últimas tentativas de Estados Unidos de retomar la mediación entre las partes beligerantes.

A principios del pasado septiembre, los emisarios de la Casa Blanca en las negociaciones para poner fin a la guerra ruso-ucraniana, Jared Kushner y Steve Witkoff, visitaron Kiev para encontrarse con Zelenski, una cita que concluyó sin avances hacia la paz. EFE

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(foto)(vídeo)