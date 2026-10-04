Ucrania denuncia un nuevo bombardeo ruso contra el Puente Norte de Kiev

Guardar

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha denunciado un nuevo ataque ruso contra el Puente Norte de Kiev, el segundo en otros tantos días, que ha vuelto a forzar el cierre al tráfico.

Además, el alcalde ha informado de un segundo ataque ruso contra el suministro principal de calefacción de la zona, que ha provocado "una escasez temporal de agua caliente en el barrio de Desnianskyi", así como dos impactos de restos de aviones no tripulados rusos derribados sobre el barrio de Darnitsia, que no han dejado víctimas.

PUBLICIDAD

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este nuevo ataque contra la infraestructura de la capital y añadido que, solo durante esta pasada noche, "los rusos han lanzado 135 drones de ataque contra Ucrania", especialmente contra las "regiones de Kiev, Dnipro, Járkov, Donetsk, Sumi y Zaporiyia fueron atacadas".

En Sumi ha fallecido una persona después de que los drones alcanzaran "un almacén farmacéutico normal y corriente", según Zelenski, que también ha informado de seis heridos en Dnipro durante un ataque dirigido contra una instalación de comunicaciones.