Resumen de las principales noticias transmitidas este domingo, 4 de octubre, por el servicio de Internacional

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Letonia.- La coalición centrista del primer ministro letón se consolida como vencedora de las elecciones generales

La coalición centrista del primer ministro letón, Andris Kulbergs, Lista Unida se consolida de nuevo como principal fuerza política del país con un 35,3% de apoyo, según el último recuento con el 80% de los votos escrutados.

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Ucrania.- Una nueva oleada de ataques rusos deja al menos ocho muertos y casi cien heridos en las últimas 24 horas

Al menos ocho personas han muerto y otras 83 han resultado heridas en las últimas 24 horas a causa de una nueva oleada de ataques rusos con contra diversas regiones de Ucrania, según han informado este domingo las autoridades regionales.

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Yemen.- El Gobierno yemení tacha de "falsas" las afirmaciones hutíes sobre el ataque contra Riad y destaca sus avances

El Gobierno yemení desde Adén, que reconoce como legítimo la comunidad internacional, ha calificado este sábado de "falsas y engañosas" las afirmaciones de los hutíes sobre un presunto ataque con proyectiles contra la capital saudí de Riad, atribuyendo dicha información a un intento del grupo por ocultar sus "severas pérdidas" militares en los últimos enfrentamientos.

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EEUU.- Bayer destina casi 2.000 millones a una planta en Ohio mientras Trump atribuye el proyecto a su presión fiscal

La multinacional farmacéutica alemana Bayer ha anunciado este viernes una inversión de 2.200 millones de dólares (casi 2.000 millones de euros) para la construcción de una nueva planta de producción en el noreste de Estados Unidos.

EEUU/Venezuela.- El hijo de Maduro promete luchar por su repatriación tras rechazar la Fiscalía de EUUU su inmunidad

Nicolás Maduro Guerra, diputado venezolano e hijo del capturado expresidente Nicolás Maduro, ha asegurado este sábado que "no descansará" hasta ver a su padre y a la exprimera dama, Cilia Flores, de regreso en territorio venezolano, horas después de que la Fiscalía de Estados Unidos haya desestimado la inmunidad a ambos y haya exigido la continuidad del proceso judicial.

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