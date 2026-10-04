Filipinas detiene a más de 200 extranjeros en una macrooperación contra centros de estafas

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Bangkok, 4 oct (EFE).- Las autoridades de Filipinas arrestaron a más de 200 trabajadores extranjeros, principalmente chinos, en la "mayor operación de 2026" contra los centros de estafas del archipiélago, según informó la Oficina de Inmigración del país en un comunicado.

El operativo simultáneo, coordinado por las distintas fuerzas de seguridad, se llevó a cabo en los municipios de Siay y Alicia, en la provincia de Zamboanga Sibugay, al sur del país.

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Los 244 trabajadores extranjeros detenidos son "en su mayoría chinos", según publicó el sábado la oficina, que, sin detallar el número exacto, también identificó a un grupo de ciudadanos procedentes de países del Sudeste Asiático como Vietnam, Birmania, Camboya o Indonesia.

Todos han quedado bajo custodia de las autoridades, mientras se inicia su proceso de deportación. Asimismo, Inmigración aseguró que investiga "posibles violaciones relacionadas con la trata de personas".

En los centros intervenidos, las autoridades decomisaron miles de teléfonos móviles y otros dispositivos informáticos, como ordenadores o tarjetas SIM, que eran utilizados para "cometer estafas en línea", lo que, según la oficina, "permitió destapar una operación ilegal organizada a través de internet".

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"Seguiremos aplicando nuestras leyes de inmigración contra los extranjeros que violen las condiciones de su estancia y garantizaremos que Filipinas no se utilice como base para actividades ilegales", declaró el jefe de la oficina, Joel Viado, en el comunicado.

Los centros intervenidos fueron identificados con POGO (siglas de Philippine Offshore Gaming Operators u Operadores de Juego Extraterritoriales), casinos virtuales dirigidos especialmente a ciudadanos chinos, se convirtieron tras ocho años de actividad en sinónimos de estafas, esclavitud y tráfico humano.

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Pese a su ilegalización a finales de 2024, las autoridades filipinas temen que algunas empresas de juego virtual continúan operando en la clandestinidad. EFE