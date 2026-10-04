Agencias

Merz viaja a Kiev en visita sorpresa para apoyar a Ucrania frente a Rusia

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Berlín, 4 (oct).- El canciller alemán, Friedrich Merz, viajó este domingo a Kiev en un desplazamiento que no estaba previsto, con el objetivo de profundizar el apoyo militar de Alemania a Ucrania, informaron medios germanos como la Televisión NTV y el diario Bild.

"Si no se para a Rusia, su máquina de guerra se dirigirá tarde o temprano contra nosotros", dijo Merz a su llegada a la estación de trenes de Kiev, recogió la edición digital del Bild, que apuntó que, en la capital ucraniana, "el canciller tiene previsto prometer a Ucrania una nueva ayuda militar de gran envergadura". EFE

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