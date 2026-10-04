Una nueva oleada de ataques rusos deja al menos ocho muertos y casi cien heridos en las últimas 24 horas

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Al menos ocho personas han muerto y otras 83 han resultado heridas en las últimas 24 horas a causa de una nueva oleada de ataques rusos con contra diversas regiones de Ucrania, según han informado este domingo las autoridades regionales.

Las Fuerza Aéreas ucranianas han detallado que Moscú ha lanzado un total de 157 drones de diversos tipos, de los cuales 131 han sido interceptados. Pese a la respuesta, han asegurado, los impactos y la caída de restos han provocado daños en al menos 17 localizaciones a lo largo del país.

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En la capital, Kiev, un ataque con drones ha alcanzado el puente del Norte sobre el río Dniéper, dejando al menos dos heridos, según ha confirmado el alcalde Vitali Klitschko. Dicha acción se suma al impacto registrado el día anterior contra el puente del Sur, consolidando una ofensiva rusa dirigida contra las infraestructuras viales estratégicas que conectan ambas partes de la ciudad.

De esta manera, las principales víctimas mortales se han concentrado en las provincias de Járkov y Sumy. En la primera, las autoridades han informado de cinco fallecidos y 49 heridos por el impacto de bombas sobre zonas residenciales e infraestructuras eléctricas. En Sumy, los bombardeos del Ejército terrestre y la aviación rusa han acabado con la vida de tres personas y han dejado diez heridos.

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El resto de los heridos se han registrado en las provincias de Dnipró, Donetsk, Jersón, Zaporiyia y Mikolaiv, donde los proyectiles han afectado a edificios residenciales, instalaciones portuarias y redes de suministros esenciales.