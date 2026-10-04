Con su proyecto Mondo Cane, el artista Mike Patton abre Festival Internacional Cervantino

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Ciudad de México, 3 oct (EFE).- El Festival Internacional Cervantino (FIC) inauguró este sábado su edición 54 con el proyecto Mondo Cane del artista estadounidense Mike Patton, conocido por su trayectoria como vocalista de la banda de rock Faith No More, quien se presentó en la emblemática explanada de la Alhóndiga de Granaditas en la ciudad de Guanajuato, capital del estado homónimo.

Mondo Cane, un proyecto de vanguardia y música experimental, sumergió al público en una propuesta de reinvención de temas clásicos que transitaron por décadas y compositores, desde los italianos Ennio Morricone, Gino Paoli, hasta llegar a los mexicanos Juan Gabriel y Álvaro Carrillo, señaló la organización en un comunicado.

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Como una extensión de los proyectos Faith No More, Mr. Bungle, Tomahawk y Fantomas, que anteceden la experimentación sonora de Patton, la mezcla de instrumentos y géneros como el metal, el jazz y la ópera en Mondo Cane provocaron las emociones de los espectadores, agregó.

Según la reseña, el concierto fue un desfile de instrumentos musicales llevados al límite y la creatividad de los músicos y el empuje de Patton.

El piano de cola, los teclados, sintetizadores, el equipo técnico como mezcladoras de audio, el bajo, el chelo, la guitarra acústica, la eléctrica, el banjo, el saxofón, la trompeta, el clarinete, la flauta, la batería y las percusiones crearon atmósferas cargadas de emoción que fueron recompensadas con largas ovaciones por parte del público.

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En tanto, los arreglos en 'Urlo negro', 'Il cielo in una stanza', 'Senzafine', 'Deep down', 'Che notte!', entre otras piezas, destacaron la potencia y versatilidad de la música.

En el cierre del concierto, Patton dejó claro que no eran suficientes 25 músicos y un vocalista en el escenario, y un mariachi se abrió camino para irrumpir con un tinte sonoro muy mexicano y marcar la noche con un 'encore' en el que se interpretaron los temas 'La llorona', 'Retrovertigo', 'Luz de luna' y 'Hasta que te conocí'.

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Organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en colaboración del Gobierno del estado de Guanajuato, la edición 54 del FIC será protagonizada por 3.325 artistas, provenientes de 29 países y 20 estados de México.

Durante 16 días, del sábado 3 al domingo 18 de octubre de 2026, recintos, plazas y callejones de la ciudad de Guanajuato se convierten en puntos de reunión para artistas y espectadores. En esta edición el país invitado es Francia. EFE

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(foto)