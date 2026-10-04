Masiva peregrinación a Luján muestra preparativos para visita de papa León XIV a Argentina

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Buenos Aires, 4 oct (EFE).- La llegada de cientos de miles de personas entre el sábado y el domingo en la peregrinación anual a la ciudad argentina de Luján mostró los preparativos que ya han comenzado para la visita que el papa León XIV realizará el próximo noviembre a ese centro religioso dentro de su viaje de tres días por el país.

Los organizadores y distintos medios locales calcularon que durante el fin de semana más de un millón de personas arribaron a pie a la Basílica de la Virgen de Luján, patrona de Argentina, distante a unos 60 kilómetros del centro de la ciudad de Buenos Aires, en una tradicional peregrinación que este año cumple 52 ediciones.

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La masiva afluencia de público obligó a un operativo de seguridad y sanitario que funcionó como ensayo previo a la logística que implicará la misa que León XIV ofrecerá el 11 de noviembre por la mañana, para la que se espera que cientos de miles de fieles concurran desde el día anterior para asegurarse un lugar cercano a la basílica, uno de los centros religiosos más importantes de Argentina.

Entre el anochecer de este sábado y el amanecer de este domingo, la Iglesia ofreció misas para los peregrinos que llegaban en pequeños grupos tras la esforzada caminata, que incluyó el traslado de la figura de la Virgen de Luján desde Buenos Aires, cargada por hombres y mujeres que se turnaron para llevarla a lo largo del camino.

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Desde el anuncio del viaje apostólico del papa, que incluirá diversas visitas y misas en la ciudad de Buenos y en Córdoba entre el 8 y el 11 de noviembre, los Gobiernos locales y el nacional comenzaron a coordinar el operativo que ya calcula que unas siete millones de personas se trasladarán por Argentina para acercarse al Santo Padre.

El alcalde de Luján, Leonardo Boto, dijo el sábado por la noche al medio local TN: "No solamente vamos a tener que preparar la ciudad para contener semejante cantidad de gente, sino preparar la logística para que esa gente pueda ingresar y luego marcharse".

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Anticipó que el operativo de seguridad involucrado en la visita del papa tendrá en la ciudad a 17.000 efectivos de distintas fuerzas.

La enorme afluencia de público que esperan los organizadores paralizará Luján desde el día anterior, ya que en la madrugada previa a la misa del papa habrá una vigilia frente a la Basílica.

Cuando finalice la misa en Luján, León XIV partirá rumbo a Perú para continuar su gira suramericana, que comenzará en Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, autoridad máxima de la Iglesia católica en Argentina, condujo una misa cerca de la medianoche del sábado y otra después del amanecer del domingo, en la que ofreció en homilía un discurso crítico del presente social del país.

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"Las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal ya supuran y parece que se está infectando el corazón del pueblo argentino", señaló el religioso, protagonista en los últimos años de cruces discursivos con funcionarios del Gobierno del presidente Javier Milei.

García Cuerva también expresó su interpretación de la masiva manifestación de fe de este fin de semana en Luján: "En la peregrinación no hay grietas ideológicas ni exclusiones. El camino nos niveló a todos, caminando todos gastamos las zapatillas, todos nos cansamos, todos queríamos llegar a la casa de María", dijo.

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El viernes, García Cuerva señaló durante una entrevista que el papa se encontrará con "una Argentina donde duele el porcentaje tan grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años". EFE

smo/agf